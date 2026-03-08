Pop

12 frases para mandar para colega de trabalho neste Dia das Mulheres

Ideias de mensagens para demonstrar respeito e reconhecimento pelas mulheres no ambiente profissional

Dia da Mulher: Exemplos de textos simples para celebrá-las (Delmaine Donson/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 8 de março de 2026 às 07h10.

O Dia Internacional das Mulheres, celebrado em 8 de março, também é uma oportunidade de reconhecer a contribuição feminina no ambiente profissional. Muitas empresas e equipes aproveitam a data para enviar mensagens de respeito e valorização entre colegas.

No contexto de trabalho, o ideal é optar por mensagens simples, respeitosas e profissionais. Frases curtas podem ser compartilhadas por e-mail, aplicativos de mensagens ou redes corporativas, reforçando reconhecimento e parceria no dia a dia.

Frases para mandar no Dia da Mulher

Confira abaixo 12 frases que podem ser enviadas para colegas de trabalho neste Dia de Mulher.

  1. Feliz Dia das Mulheres. Que seu talento e dedicação continuem inspirando todos ao seu redor.

  2. Hoje é dia de reconhecer a força, a competência e a contribuição das mulheres no nosso trabalho.

  3. Parabéns pelo Dia das Mulheres. Que seu profissionalismo siga fazendo a diferença todos os dias.

  4. Que este Dia das Mulheres seja um momento de reconhecimento por tudo o que você representa na equipe.

  5. Trabalhar ao seu lado é uma oportunidade de aprendizado e parceria. Feliz Dia das Mulheres.

  6. Que a sua determinação continue abrindo caminhos e inspirando novas conquistas.

  7. Hoje celebramos o talento, a inteligência e a presença das mulheres no ambiente profissional.

  8. Feliz Dia das Mulheres. Que nunca faltem reconhecimento e oportunidades para você crescer.

  9. Seu trabalho e sua dedicação fazem diferença na nossa equipe. Parabéns pelo seu dia.

  10. Que este Dia das Mulheres seja marcado por respeito, valorização e novas conquistas.

  11. Uma homenagem a todas as mulheres que contribuem diariamente com talento e compromisso.

  12. Feliz Dia das Mulheres. Que sua trajetória continue sendo de sucesso e inspiração.

