12 frases para mandar para colega de trabalho neste Dia das Mulheres

Dia da Mulher: Exemplos de textos simples para celebrá-las (Delmaine Donson/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 8 de março de 2026 às 07h10.
O Dia Internacional das Mulheres, celebrado em 8 de março, também é uma oportunidade de reconhecer a contribuição feminina no ambiente profissional. Muitas empresas e equipes aproveitam a data para enviar mensagens de respeito e valorização entre colegas.
No contexto de trabalho, o ideal é optar por mensagens simples, respeitosas e profissionais. Frases curtas podem ser compartilhadas por e-mail, aplicativos de mensagens ou redes corporativas, reforçando reconhecimento e parceria no dia a dia.
Confira abaixo 12 frases que podem ser enviadas para colegas de trabalho neste Dia de Mulher.
Feliz Dia das Mulheres. Que seu talento e dedicação continuem inspirando todos ao seu redor.
Hoje é dia de reconhecer a força, a competência e a contribuição das mulheres no nosso trabalho.
Parabéns pelo Dia das Mulheres. Que seu profissionalismo siga fazendo a diferença todos os dias.
Que este Dia das Mulheres seja um momento de reconhecimento por tudo o que você representa na equipe.
Trabalhar ao seu lado é uma oportunidade de aprendizado e parceria. Feliz Dia das Mulheres.
Que a sua determinação continue abrindo caminhos e inspirando novas conquistas.
Hoje celebramos o talento, a inteligência e a presença das mulheres no ambiente profissional.
Feliz Dia das Mulheres. Que nunca faltem reconhecimento e oportunidades para você crescer.
Seu trabalho e sua dedicação fazem diferença na nossa equipe. Parabéns pelo seu dia.
Que este Dia das Mulheres seja marcado por respeito, valorização e novas conquistas.
Uma homenagem a todas as mulheres que contribuem diariamente com talento e compromisso.
Feliz Dia das Mulheres. Que sua trajetória continue sendo de sucesso e inspiração.