UOL Edtech compra a startup de gestão de equipes Qulture.Rocks

A Qulture.Rocks, plataforma de gestão de equipes, foi comprada pela UOL Edtech, empresa de tecnologia para educação. A aquisição foi anunciada nesta terça-feira, 12, mas o valor da transação não foi revelado.

Segundo Alex Augusto, CEO do UOL EdTech, as soluções da starup agregam valor à plataforma e aos clientes. E a mesma troca deve ocorrer com as soluções de educação sendo fornecidas para os clientes da Qulture.Rocks.

A plataforma ajuda na gestão de desempenho das empresas, adequando a metodologia de OKR (Objectives and Key Results, ou, na tradução, objetivo e resultados-chave) a cultura de cada cliente. Em 2020, a startup também lançou uma solução por aplicativo para dar mais ferramentas aos líderes para gerir seus times.

Com a movimentação, o fundador da startup, Francisco Homem de Mello, permanece como CEO. No entanto, os fundos de investimento deixarão de ter os mais de 32% de participação dentro da empresa.

Alguns dos principais investidores são Y Combinator, Astella, Canary, Redpoint e.ventures e FundersClub. Desde 2015, foram três rodadas de investimento que levantaram 120 mil dólares.

A aquisição é a terceira feia pela UOL Edtech nos últimos anos. Em março de 2021, foi feita a compra da plataforma de estudos Passei Direto; depois, em outubro, foi a vez da startup Skore, uma plataforma de experiência de aprendizado.

Educação e RH

A compra é mais uma movimentação de convergência entre negócios de educação e ferramentas de gestão de pessoas.

Em 2021, a plataforma de recrutamento Gupy fez sua primeira aquisição, da startup Niduu, e entrou para a área de educação corporativa.

Já na semana passada, a edtech Gama Academy lançou um novo produto que marca sua entrada para os benefícios corporativos de educação. Segundo Guilherme Junqueira, CEO e fundador da Gama Academy, a tendência para o futuro é que as Edtechs comecem a se aventurar no domínio das HRtechs.

Agora, a aquisição feita pelo UOL Edtech marca mais um negócio de educação digital encontrando uma sinergia com negócios de RH.