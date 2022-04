Gama Academy lança benefício corporativo para virar “Gympass da educação”

De olho no futuro da educação, Guilherme Junqueira, CEO e fundador da Gama Academy, acredita que a tendência é que as Edtechs comecem a se aventurar no domínio das HRtechs.

A startup está lançando seu novo produto voltado para a área de benefício corporativo para pequenas e médias empresas, o aplicativo Gama Station Teams. A plataforma conta com mais de 70 cursos online, organizados em trilhas de conhecimentos técnicos e comportamentais.

“O futuro das edtechs é acabar sendo HRtech, pois emprego e educação estão muito próximos. Hoje, se me formei, estou só começando e tenho que continuar estudando e ir aplicando os novos conhecimentos no trabalho”, diz.

Segundo o CEO, a novidade segue a tese da empresa de empregabilidade. Nos cursos da empresa, o olhar estava voltado para o recrutamento dos alunos, mas Junqueira defende que também é necessário olhar para o outro lado, de quem está empregado e não quer perder sua competitividade no mercado.

A empresa foi fundada em 2016 após Junqueira perceber que as vagas de tecnologia das startups ficavam muito tempo abertas.

Depois de receber R$ 33,8 milhões de investimento da Ânima em 2021, a edtech lançou no mesmo ano sua universidade com o MBA em gestão estratégica de negócios digitais como seu curso de estreia.

A mistura entre educação e recursos humanos que o CEO aponta é uma realidade para as HRTechs. Em outubro de 2021, a empresa de recrutamento Gupy entrou para a área de treinamento corporativo ao comprar a startup Niduu.

Na Sólides, HRTech focada em pequenas e médias empresas, sua solução de gestão vem acompanhada de cursos voltados para o profissional de RH.

A busca de maior impacto na capacitação de profissionais também foi a motivação por trás da criação da EXAME Academy para empresas. Com o objetivo de gerar transformação através do conhecimento, os produtos são criados para para diversos perfis e necessidades das empresas.



Na nova frente de educação corporativa da EXAME, há conteúdos que abordam desde estratégia, finanças e estruturação de áreas à autoconhecimento, habilidades interpessoais e aprendizagem.

Junqueira conta que a nova solução de cursos para PMEs é um desejo antigo de tornar o conteúdo da Gama Academy mais acessível para esse mercado.

“Começamos a receber pedidos de empresas que contratavam alunos nossos para oferecer o curso para funcionários. E os alunos precisam pagar pela formação e depois a empresa reembolsava. A solução foi encontrar uma forma mais acessível e escalável”, diz.

No cenário competitivo de busca por talentos de tecnologia, os negócios menores sofrem para contratar profissionais de programação ou marketing digital que ajudem a impulsionar sua transformação digital.

“Já fizemos eventos abertos de recrutamento para conectar alunos a essas empresas, mas ainda faltava a parte para os funcionários, a etapa depois do recrutamento. Quem está dentro da empresa fica carente por conhecimentos novos e queremos oferecer para eles um leque de opções, como um Gympass da Educação.”, afirma.

Após rodar nos últimos meses uma versão beta da plataforma para cinco empresas e coletar seus feedbacks, agora a solução está disponível para o mercado.

Empresas com até 100 colaboradores podem assinar o plano com preços a parte de R$ 4,99 por colaborador/mês.

Com o acesso ao aplicativo, que também ajudará o RH na gestão de desenvolvimento dos funcionários, as equipes conseguirão assistir a aulas sobre habilidades comportamentais e técnicas, com trilhas de Inside Sales, Desenvolvimento, Growth, Marketing e Design.

Futuro da educação

A ambição da Gama Academy não para apenas no lançamento do produto para empresas. O CEO conta que o plano trazer inovações de ponta para essa plataforma e ajudar a revolucionar a educação dentro de empresas.

“A educação corporativa tem um fluxo de entregar conteúdo e mensurar presença e horas consumidas. Isso não mostra aprendizagem. A aprendizagem é absorção de conteúdo sendo aplicado na prática e virando resultado”, diz.

Como futuro da própria Gama Academy, ele enxerga que a empresa irá entregar serviços unificados de treinamento com apoio de inteligência artificial para guiar o ensino e dados para tomada de decisão sobre promoções e carreira.

O objetivo é que as avaliações e interações na plataforma ajudem a guiar a jornada de aprendizado do usuário, com aulas sendo sugeridas de acordo com o ritmo do aluno. Outro plano para o futuro é o uso de blockchain para inovar a certificação de conhecimentos.

“Queremos trazer o modelo de ‘badges’ para o Brasil. A ideia é que essa certificação mostre que a pessoa passou por um crivo técnico de especialistas e que não seja necessário passar por mais uma avaliação técnica no processo seletivo”, afirma.

