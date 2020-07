Seu negócio é relacionado ao turismo? A produtora de energia CTG Brasil, em parceria com a organização Ashoka, lança um programa para premiar propostas de inovação social para turismo sustentável. A iniciativa “Trilhando a Transformação: Desafio de Inovações em Turismo Sustentável” irá dar um prêmio de 100.000 reais para cada um dos três projetos selecionados e irá auxiliá-los com mentorias.

O desafio busca iniciativas de turismo que promovam o desenvolvimento local, gerem transformação social e fortaleçam as comunidades. Serão valorizadas as propostas que reforcem pautas de diversidade, inclusão, gênero e raça. As inscrições ficam abertas até o dia 31 de agosto pelo site.

Para Rafael Murta Reis, que comanda a estratégia de empreendedorismo social da Ashoka Brasil, o turismo sustentável é um importante meio para o desenvolvimento social. “A atividade turística possui grande relevância para os territórios, principalmente quando assume papel transformador, promovendo a inovação, a economia local, a inclusão, a educação, a valorização de culturas e a preservação do meio ambiente”, diz.

Segundo Salete Hora, diretora da CTG Brasil, impulsionar o turismo sustentável é ainda mais importante agora, após os impactos da crise causada pelo novo coronavírus. O setor, que emprega mais de 2 milhões de brasileiros por ano, deverá perder mais de 62 bilhões de reais em 2020 por causa da pandemia.

“É cada vez mais evidente a necessidade de que governos, comunidades e organizações mundiais atuem ao lado de empresas, cidadãos, consumidores e sociedade civil para alcançar objetivos de transformação dos modelos existentes, recuperação do setor nesse momento de crise e desenvolvimento das comunidades de forma mais sustentável”, diz Hora.