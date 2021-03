Tempo Assist compra startup Fix por R$ 210 milhões

A companhia de assistência personalizada Tempo Assist, do grupo Carlyle e Swiss Re, anunciou nesta segunda-feira, 22, a compra da startup Fix, conhecida por oferecer serviços de pequenos reparos. A transação foi de 210 milhões de reais e está condicionada ao cumprimento de metas pelos próximos cinco anos.

A Fix foi fundada em 2017 pelos sócios Eduardo Basile Quadrado, Vinicius Oliveira e Vinicius Costa. A empresa é um "Uber dos pequenos reparos" e conecta em sua plataforma prestadores de serviços com clientes em potencial.

Pelo aplicativo da empresa, é possível enviar fotos, vídeos e áudios relacionados ao problema, receber orçamentos, agendar e pagar o reparo. Entre os serviços mais requisitados estão os de hidráulica (18%), consertos gerais, realizados pelos chamados “maridos de aluguel” (14%), e consertos necessários para a devolução do imóvel alugado (13%).

Em 2020, com mais gente em casa por causa da pandemia, a empresa registrou entre os meses de abril e agosto um aumento de 207% na procura pelos seus serviços em relação ao mesmo período do ano anterior. O faturamento subiu de 490.000 para 1,8 milhão de reais. A base de prestadores parceiros também aumentou: foi de 4.000 para 7.000 profissionais cadastrados nas cidades de São Paulo, Curitiba e Porto Alegra, onde atua.

Com a aquisição, a startup planeja acelerar sua expansão nacional. "O aporte vai nos auxiliar, além da entrada em novas cidades, no crescimento do time e na aceleração das inovações tecnológicas em toda a jornada do cliente do profissional", diz Basile. Neste ano, os planos são entrar em Fortaleza, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campinas e Brasília. Em 2022, o objetivo é ter presença em todo o território nacional.

Já para a Tempo Assist, a aquisição da startup é uma forma de ampliar seu portfólio de produtos e seu diferencial competitivo no mercado de assistências em serviços emergenciais e de conveniências para veículos, imóveis e pessoas. A empresa diz que a Fix terá alto grau de independência, mas contará com níveis de governança maiores e poderá usufruir da sua rede.

“Além de sinergias e do investimento para acelerar o crescimento das operações, a Tempo Assist está levando para a Fix sua rede de mais de 22.000 prestadores de serviços, expertise no setor, qualidade e um histórico robusto de desenvolvimento tecnológico e automação”, afirma Roberto Rittes, presidente da Tempo Assist.