Quer desenvolver seu negócio ou carreira? Google abre programa de treinamento para mulheres

Adiantando as celebrações do Dia Internacional da Mulher, o Google Brasil abriu inscrições para um novo programa de treinamento online para mulheres que querem melhorar suas carreiras ou empreender. O Cresça com o Google para Mulheres terá sua primeira edição digital no dia 8 de março e com a presença de convidadas como as executivas Rachel Maia, ex-presidente da Lacoste, e Sofia Esteves, fundadora da Cia de Talentos.

Na frente de conhecimento para empreendedoras, o Google vai compartilhar técnicas de gestão, vendas, finanças e liderança feminina. Já na trilha voltada para desenvolvimento da carreira, os palestrantes e convidados vão dar dicas de autoconhecimento, entrevista de emprego e apresentação pessoal.

“A pandemia afetou negativamente a todos, mas especialmente as mulheres. São muitas as que têm que fazer dupla jornada em casa, trabalhando e cuidando da família", diz Susana Ayarza, diretora de Marketing do Google Brasil. “Com o Cresça, queremos mostrar histórias inspiradoras e garantir que todas as mulheres terão acesso ao conhecimento e às ferramentas necessárias para inovar em seus negócios e desenvolver suas carreiras por meio do digital”, diz a diretora.

Ao lado de Ayarza, Maia e Esteves, participarão do programa também Paula Bellizia, vice-presidente de marketing do Google, e palestrantes especialistas em empreendedorismo da Rede Mulher Empreendedora, que é parceira da iniciativa.

As inscrições são gratuitas podem ser feitas a partir desta quarta-feira, 24, no site do Cresça com o Google. O conteúdo será disponibilizado a partir do dia 8 de março, às 9h da manhã.

Confira a programação completa:

Cresça com o Google para Mulheres que querem Empreender

Liderança para empreendedoras

Networking: Construindo redes de relacionamento

Desenvolva uma marca forte para o seu negócio

Aprenda a vender o seu peixe

Organização financeira como um hábito de vida

Trajetória empreendedora de Rachel Maia

Cresça com o Google para Mulheres que querem desenvolver suas carreiras

Autoconhecimento para escolhas profissionais

Comunicação eficaz para conversas profissionais

Melhorando a sua apresentação pessoal

Usando a sua experiência como diferencial no mercado de trabalho

Como se preparar para entrevistas de emprego

Mudança de Carreira e a história Inspiracional de Sofia Esteves