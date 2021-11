Com foco em Employee Experience, Matchbox adquire startup HR Bot

A Matchbox, startup de tecnologia para recursos humanos, anuncia nesta quarta-feira, 10, a aquisição da startup HR Bot. Com a movimentação, que não teve o valor divulgado, a HRtech expande seu foco no recrutamento para a área de Employee Experience.

O termo, que entrou no vocabulário dos profissionais de RH e da alta liderança com força na pandemia, significa experiência do funcionário. É uma forma das empresas medirem e melhor administrarem a satisfação dos empregados.

Em 2021, a Matchbox dobrou de tamanho e teve faturamento de R$ 7 milhões. A startup foi fundada em 2017 e hoje atende clientes como Ambev, Boticário, Natura, OLX, Vivo e Via. Nos próximos meses, o objetivo é levantar uma nova rodada de investimentos e a aquisição da HR Bot faz parte desse movimento.

Kleber Piedade, fundador e CEO da startup, conta que a aquisição vai reforçar a plataforma Spark, criada pela companhia para ajudar o RH a mapear e influenciar a jornada dos funcionários.

"Inicialmente, o Spark estava focado na atração e nutrição de relacionamento com talentos. Porém, o objetivo agora é olhar para toda essa jornada, inclusive quando o talento se torna um colaborador”, afirma Piedade.

A HRbot entra como um chatbot com a capacidade de responder até 80% das dúvidas na hora que um profissional é contratado. A inteligência artificial auxilia com as questões sobre férias ou benefícios, por exemplo.

Segundo Piedade, a solução vem para ajudar o RH a economizar seu tempo ao automatizar tarefas mais operacionais, o que ajudará a manter o foco em pautas mais estratégicas para a empresa.

“A HR Bot está no seu melhor momento, ganhando mercado com novos clientes a cada mês. A integração com a Matchbox vem no momento ideal para expandirmos ainda mais nossa operação, aproveitando a estrutura, conhecimento e mercado que conquistaram ao longo dos anos”, diz Eduardo Andrade, CEO da HR Bot.

Essa estratégia de reforçar a experiência do funcionário é uma forma de reforçar a marca empregadora da empresa, a origem do negócio da Matchbox, que foca no marketing para recrutamento e seleção.

Em pesquisa no início de 2020, o LinkedIn apontou que essa seria a prioridade para 94% dos RHs. Com a pandemia e o trabalho remoto, as empresas tiveram que correr para adotar medidas de Employee Experience, com ajuda para o bem-estar e saúde, envio de kits de ergonomia para o home office e pesquisas de clima.