Startup que faz PMEs ganharem o Google recebe aporte e vai faturar R$ 4 mi

Em tempos de transformação digital do comércio, a HubLocal ganha dinheiro ao provar que negócios precisam não apenas estar online, mas sim serem visíveis a todos e em todo canto. Para continuar provando sua tese, a empresa paulista avaliada em 5 milhões de reais acaba de receber um novo aporte de 2,2 milhões de reais em uma rodada de investimento-anjo feita pela Anjos do Brasil.

Além da Anjos do Brasil, a rodada também teve participação do fundo Bossanova Investimentos e dos investidores-anjo Yves Nogueira, Américo Pereira e Eduardo Gouveia.

Fundada em 2019 por Felipe Caezar e Rodrigo Coifman, a HubLocal trabalha com posicionamento de marcas e empresas em mapas, aplicativos e listas na internet, com o exclusivo objetivo de aumentar a presença digital das empresas nos principais mecanismos de buscas online.

Esse não é o primeiro capital externo recebido pela empresa. Há exatamente 1 ano, a HubLocal levantou 600.000 reais também em uma rodada envolvendo a Anjos do Brasil.

Naquele momento, a startup testava um modelo de negócio ágil e de crescimento acelerado, com um acréscimo de 40% em sua base de clientes, hoje com cerca de 3.700 nomes. Na lista estão gigantes como Google, McDonald 's, Rede D'or São Luiz e Pague Menos.

O futuro das buscas

Crescer da porta para dentro é um dos principais objetivos com a captação. A HubLocal deve contratar 60 novos funcionários nos próximos dois anos, chegando a 100 empregados até o final de 2023.

No futuro da HubLocal também estão planos de internacionalização, segundo Felipe Caezar, CEO da startup. “Vamos investir em inovação, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, ampliando a atuação da HubLocal para outros países da América Latina”, diz.

A expectativa é que em 2021, o valor de mercado da empresa salte de 5 milhões para 30 milhões. Fora isso, a estimativa é encerrar o ano com um faturamento de 4 milhões de reais e um número três vezes maior em 2022, com um faturamento de 12 milhões de reais Nos próximos cinco anos, a cifra esperada é de 100 milhões por ano.

Para chegar até lá, investimentos de 10 milhões de dólares estão previstos para os próximos dois anos, valor que será somado ao capital recebido nesta nova rodada.

Em um longo prazo, a intenção da HubLocal é se tornar “uma das mais relevantes soluções de tecnologia para o marketing digital e geração de negócios pela internet do Brasil”, segundo a própria empresa.

