Google abre novas vagas para programa de mentoria para pequenas empresas

O programa gratuito de mentoria coletiva do Google, feito em parceria com a Rede Mulher Empreendedora, abriu novas inscrições. No projeto, donos de pequenas e médias empresas recebem orientação online de especialistas em negócios sobre como gerir uma companhia durante períodos de crise.

Na primeira fase do programa, iniciada em abril, mais de 10.000 empreendedores participaram das 24 sessões de mentorias coletivas. Na nova leva do “Cresça com o Google”, serão oferecidas 200 vagas por encontro. Semanalmente, as sessões acontecerão às terças, quartas e quintas-feiras.

As mentorias são voltadas para as áreas de gestão, marketing digital, inovação, vendas, inteligência emocional e finanças. Qualquer pessoa pode participar, basta ter uma conta do Google e acesso a um computador ou smartphone com câmera e microfone.

De acordo com o Google, a mentoria foi criada para auxiliar as pequenas empresas e também para oferecer uma renda extra às mentoras que estão participando do programa. “Com a pandemia de covid-19, pequenas e médias empresas precisam, mais do que nunca, ajuda para manter seus clientes, receitas e funcionários”, afirma Valdir Leme, diretor de marketing do Google Brasil.

Além das mentorias para empreendedores, a empresa de tecnologia também lançou cursos para quem está em busca de emprego, com mentorias para temas como preparação para entrevistas, como melhorar o currículo e o perfil no LinkedIn. E ainda tem conselhos para seguir uma carreira na área de tecnologia e com o novo contexto de trabalho remoto.

Todo o programa vai ser gratuito. As inscrições estão abertas e mentoria online de carreira terá quatro sessões, que vão acontecer às quartas-feiras até o dia 28 de outubro.

Para se inscrever nos dois programas, basta acessar o site.