Google oferece mentorias de graça com foco em carreira e negócios

Se você já recorre ao Google para todas as suas dúvidas no dia a dia, agora vai poder contar com a empresa de tecnologia para guiar sua carreira.

A iniciativa Cresça com o Google quer dar apoio para quem está em busca de emprego, com mentoria para temas como preparação para entrevistas, como melhorar o currículo e o perfil no LinkedIn.

E ainda tem conselhos para seguir uma carreira na área de tecnologia e com o novo contexto de trabalho remoto.

Todo o programa vai ser gratuito. As inscrições estão abertas e mentoria online de carreira terá quatro sessões, que vão acontecer às quartas-feiras até o dia 28 de outubro.

Até o final de novembro, também ocorrem as sessões de mentoria de negócios. Os oito encontros acontecem em parceria com a Rede Mulher Empreendedora, que ministrará conteúdo de áreas como inteligência emocional, inovação, marketing digital, jurídico, negócios e vendas.

Para participar, só é necessário ter uma conta Google e indicar quais serão as sessões de seu interesse. Os participantes recebem notificações por e-mail um dia antes de cada sessão.

O objetivo do programa é treinar cerca de 15.000 pessoas em três meses, ajudando profissionais e empreendedores a navegar o mercado.

Confira o site para se inscrever.

Grandes líderes com o Google

Após analisar por anos diversos fatores para determinar o que compõe um time verdadeiramente eficiente, os pesquisadores do Google descobriram que o segredo não está nos componentes das equipes, mas como eles trabalham em conjunto.

A pesquisa levou o nome de projeto Aristóteles, um tributo à frase do filósofo: “O todo é maior do que a soma de suas partes”. Foram analisados 180 times de engenharia e de vendas, com uma mistura de indicadores de alta e de baixa performance.

A empresa de tecnologia tem uma escola de liderança que ajuda a treinar os gestores da empresa, aplicando os conhecimentos adquiridos no projeto Aristóteles e no Projeto Oxigênio, que descobriu as características essenciais para uma liderança de alta performance.