35 eventos online para empreendedores que acontecem esta semana

A crise pode ser uma oportunidade. Com a pandemia de coronavírus, muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar o empreendedor que está precisando se reinventar neste momento.

Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer esta semana de agosto.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

Confira a lista de cursos abaixo:

1 – Diálogos Empreendedores Sudeste: inspiração e prática para a retomada da região

Data: dia 17 de agosto, 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Especialistas do ecossistema de empreendedorismo da região sudeste irão debater sobre contexto atual do setor frente ao novo coronavírus, trazer iniciativas de apoio ao empreendedor e diferentes ações que negócios de impacto social estão realizando para enfrentar a crise. Entre os palestrantes, estão Eduardo Lopes, idealizador e diretor da Estação Hack Facebook; Bruno Brígiga, cofundador do Clube da Preta; Humberto Matsuda, sócio da Matsuda Invest, da AIA Capital e WP Capital; Ana Correa, cofundadora da TAQE; e Rafael Wandrey, coordenador-geral de Empreendedorismo Inovador no Ministério da Economia.

2 – O Líder do Novo Mundo – 2 pilares para o sucesso

Data: dia 17 de agosto, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O grande diferencial para uma boa liderança nesse novo mundo está pautada em dois pilares, liderança humanizada – preocupada com o trabalho a quatro mãos mirando o crescimento das pessoas que integram o time – e liderança por resultados – onde existe o comprometimento em relação ao planejamento, no cumprimento de metas e no acompanhamento de resultados e processos. Durante o webinar a especialista em estratégias de negócios Priscila Guskuma irá falar sobre como desenvolver ou aperfeiçoar a liderança, criar metas e estratégias, administrar melhor o tempo e aumentar a produtividade.

3 – Hacking.Rio Talks

Data: de 17 a 21 de agosto, das 14h às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Hacking.Rio Talks, evento de palestras que reunirá 130 palestrantes de 15 países e cinco continentes, terá como tema principal o conceito “humanicity” e abordará assuntos como inovação, tecnologia, empreendedorismo, soluções geradas para combate aos efeitos da pandemia de covid-19 e o cenário atual da nova economia. Para discutir todos os temas, o evento será dividido em duas partes. A primeira, que ocorrerá todos os dias das 14h às 16h, é o Fórum Internacional de Tecnologia e Informação (FITI) e reunirá os speakers internacionais como a cientista da NASA, Dalia Kirschbaum, e o maior futurista do mundo, Gerd Leonhard. A Rio Summit, segunda parte do evento, ocorrerá das 16h às 21h e contará com palestrantes brasileiros como Fernanda Estrella, do Rock in Rio, e Ricardo Bellino, o ex-sócio de Donald Trump e fundador da School of Life.

4 – CONSUAN – Simpósio Consultoria em Serviços de Alimentos

Data: entre os dias 17 e 21 de agosto, a partir das 15h40

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Evento organizado pela Congresse.me, o Simpósio Consultoria em Serviços de Alimentos é destinado a acadêmicos e profissionais de nutrição, veterinária, engenheiros de alimentos, do setor food service e empreendedores do segmento de alimentação, e tem como objetivo abordar diversos assuntos sobre consultoria alimentar, gestão estratégica, posicionamento profissional, marketing estratégico, entre outros assuntos.

5 – Semana Bora Varejo: A Retomada

Data: de 17 a 21 de agosto, às 19h10

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O evento é uma semana de palestras para discutir o impacto da pandemia no varejo e como os empresários podem se preparar para a retomada das atividades comerciais. Entre segunda e sexta-feira, nomes como Mariano Gomide, presidente da VTEX; Claudia Abreu, presidente do Grupo Mundo Verde; e Fernando Guglielmetti, diretor de e-commerce da C&A, estarão presentes discutindo cases de sucesso.

6 – EdTech Summit 2020

Data: entre os dias 17 e 21 de agosto, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O EdTech Summit 2020 reunirá os principais nomes do setor educacional para discutir sobre as dificuldades e oportunidades de empreender em educação. A programação terá 15 horas de conteúdo e será dividida em cinco trilhas, contando com 10 palestrantes. Alguns nomes já confirmados são Emilio Munaro, diretor do Instituto Ayrton Senna; Leo Gmeiner, membro do Comitê de EdTechs da Associação Brasileira de Startups (Abstartups), Mariana Lima, consultora de inovação e novos negócios do hub de Recife do Porto Digital, e Daniel Antonucci, presidente e cofundador da CRM Educacional, empresa especializada em captação, permanência e fidelização de alunos para instituições de ensino.

7 – Workshop Aceleração de Negócios

Data: de 17 a 24 de agosto

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Com a desaceleração econômica a nível global, empreendedores, independente do porte de seu negócio, estão a se questionar sobre como manter as suas empresas de pé sem prejudicar seus resultados em curto e longo prazo. E para ajudá-los nessa empreitada que a HyperXP, escola de negócios para pequenos e médios empresários, realizará o Workshop Aceleração de Negócios.

8 – Conexão KingHost

Data: dias 18 e 19 de agosto, das 9h às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A KingHost, empresa de soluções digitais, promove a 10º edição do Conexão KingHost, 100% online e gratuito, com conteúdos relevantes para quem quer consumir novas informações sobre inovação, empreendedorismo, desenvolvimento web e marketing digital. O objetivo do evento é simplificar e evoluir a relação com projetos de negócios e carreiras por meio de experiências trocadas durante os painéis e palestras apresentados por especialistas.

9 – Gente & Cultura no varejo – 2ª mentoria do brMalls Partners

Data: dia 18 de agosto, às 9h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Pierre Berenstein, Presidente Brasil na Bloomin’ Brands International, vai comandar o segundo encontro do programa de mentorias brMalls Partners e dividir suas experiências e insights valiosos sobre cultura organizacional e gestão de pessoas para os empreendedores.

10 – Frotas Conectadas 2020

Data: dias 18, 19 e 20 de agosto, das 13h às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Quanto mais as diferentes indústrias se mantêm integradas, mais novidades conseguem gerar para os setores em que atuam. Esse é o mote do Frotas Conectadas, evento que promove a interação entre tecnologia e a indústria automobilística criando soluções inovadoras para o setor de logística e transportes, realizado pelo TruckPad. Entre os temas abordados durantes os três dias de painéis estão: veículos conectados, autônomos, elétricos e compartilhados, novos modelos de negócios em last-mile, digital wallets, disrupção no transporte, comportamento digital das empresas na pandemia, sustentabilidade, entre outros.

11 – “Troca de Ideias”

Data: dia 18 de agosto, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Instituto Nexxera, em parceria com o educador social Edsoul Amaral, impulsiona o projeto “Troca de Ideias”, um bate-papo descontraído para jovens, que aborda temas como: drogas, desenvolvimento da educação empreendedora nas escolas, a importância de estudar mesmo diante do desconhecido, respeitar as diferenças para que sejam alcançados ambientes e cotidianos próximos do igualitário e o uso da internet para a não disseminação do ódio e a construção da cidadania.

12 – O futuro dos escritórios e os escritórios do futuro

Data: dia 18 de agosto, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O home office se tornou uma alternativa de trabalho para diversas empresas durante os primeiros meses da pandemia de covid-19. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 8,7 milhões de brasileiros se encontram neste regime laboral, trabalhando em casa. O webinar “O futuro dos escritórios e os escritórios do futuro” vai debater o retorno dessas pessoas ao ambiente de trabalho e como o setor de escritórios irá reagir a esse nova demanda.

13 – Lucro, Propósito e Geração de Valor

Data: dia 18 de agosto, às 17h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Sua empresa gera lucro? E valor, gera também? Você sabe qual é a diferença entre gerar lucro e gerar valor? E quando a sua empresa gera valor, ele é compartilhado? A ideia do evento é conversar mais sobre valor compartilhado e sobre como cada organização desenvolve maturidade e estratégias para trilhar este caminho. Participam do evento, Marcella Zambardino, copresidente da Positiv.a; Dani Delfini, influenciadora; Sandra Nalli, fundadora da Escola de Mecânicos.

14 – 1ª ABF Expo Digital em Goiânia

Data: dias 18, 19 e 20 de agosto

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Associação Brasileira de Franchising lança a primeira edição da ABF Expo Digital com um projeto-piloto na capital Goiânia, no Centro-Oeste do País. A feira online oficial da ABF será realizada com o intuito de impulsionar ainda mais o desenvolvimento do franchising. Gratuita aos interessados que acessarem a feira de franquias virtual, a plataforma possibilitará ao visitante trocar experiências e conhecer as marcas expositoras através de rodada de negócios virtuais individuais pré-marcadas com os representantes das redes.

15 – Webinar Super Talks – Edição Developers

Data: dia 18 de agosto, das 19h às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Voltado para desenvolvedores, a Supero Tecnologia promove o Supero Talks, um webinar gratuito com especialistas de Tecnologia da Informação. Eles irão irão palestrar sobre as tendências da área para 2021, oportunidades e desafios deste mercado e muitas outras questões que surgirem dos participantes.

16 – Como você se comunica, mulher?

Data: dias 18, 20 e 25 de agosto

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Em um mundo cada vez mais automatizado por robôs e algoritmo, profissionais serão mais valorizados pelas habilidades essencialmente humanas do que pelo conhecimento técnico. Saber se comunicar é uma dessas habilidades, ou seja, é algo que vai demorar um tempo para as máquinas aprenderam. Para que as mulheres possam desenvolver essa habilidade, a jornalista Monique Dutra ministrará o curso online Especial Mulheres: “Como você se Comunica?”. Para esta edição, a profissional lançou a campanha “Mulher Levanta Mulher” para buscar apoiar e desenvolver mais mulheres, sendo assim, a mulher que adquirir o curso poderá indicar outra para ter acesso gratuito a todo o conteúdo.

17 – A diversidade cabe dentro da sua empresa?

Data: dia 19 de agosto, às 16h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

A live tem como objetivo abordar o tema de diversidade dentro do setor corporativo indagando o público a saber se realmente as empresas estão preparadas para abraçar a inclusão. Iniciativas existem muitas, mas conexões, nem tanto. A porta-voz da live é a Mônica Schimenes, 45, que atua há mais de 20 anos no mercado de Live Marketing como fundadora e presidente da MCM Brand Group. Os convidados para a live são do time MCM Brand Group: Lucas Esteves, diretor de criação; Raphael Pagotto, líder de projetos em sustentabilidade, diversidade e inclusão; Wendel Negrão, produtor; e Isadora Messias, assistente comercial.

18 – Conversas Inclusivas – Lei de Cotas: Importância, Fiscalização e Panorama da Inclusão no Brasil

Data: dia 19 de agosto, a partir das 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Com a parceria do grupo Volkswagen, o “Conversas Inclusivas” é uma série de webinários promovidos pela ASID, que tem como objetivo debater com convidados em Live a inclusão da PcD na sociedade e no mercado de trabalho. A sexta edição do webinário acontece na próxima quarta, dia 19 de agosto, e abordará o tema: Lei de Cotas: Importância, Fiscalização e Panorama da Inclusão no Brasil. O evento conta com os convidados Flávia Cordeiro, presidente do COEDE/Paraná e especialista em inclusão e José Carlos do Carmo, coordenador do projeto de inclusão de PcD na SRTb/SP e auditor fiscal do trabalho.

19 – Metodologia ágil no RH – como tornar a área mais estratégica

Data: dia 19 de agosto, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O webinar vai ensinar a dominar a metodologia que pode transformar o RH uma área mais estratégica e eficaz, e assim gerar mais resultados com o trabalho. O conteúdo vai abordar processos de recrutamento e seleção; treinamentos e desenvolvimentos; tarefas do dia a dia e muito mais. A apresentação será do diretor de Customer Success da Gupy, Matheus Ribeiro.

20 – Venture Capital Summit

Data: dias 19 e 20 de agosto, das 17h às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Distrito, empresa de inovação aberta, realiza o Venture Capital Summit – um evento digital e gratuito, criado com o propósito de compartilhar informações e conhecimentos dos maiores especialistas do ecossistema de inovação e de investidores de Venture Capital no Brasil. Os palestrantes serão: André Ferraz, da In loco; Daniel Ibri, do Mindset Ventures; Itali Collini, do 500 Startups; Igor Piquet, da Endeavor; João Kepler, da Bossa Nova Investimetnos; Lara Lemann, do Maya Capital; Marcos Toledo, da Canary; Marcelo Sato, da Astella Investimentos; Roberto Dagnone, da Gear Ventures; Pedro Sorrentino, do OneVC; Tiago Mendonça, do ABC S/A; e William Cordeiro, da GV Angels.

21 – O que esperar de um líder em tempos de incertezas?

Data: dia 19 de agosto, das 18h às 19h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Com as incertezas geradas pelo cenário atual no Brasil e no mundo, líderes, de diversas áreas, tiveram que sair da “zona de conforto” e ressignificar seu olhar para negócios e times. Para falar sobre esses novos desafios, o webinar promovido pela Agère College – Leadership Experiences receberá Juliana Oliveira, jornalista e fundadora da Oliver Press, Cristopher Vlavianos, fundador e presidente do Grupo Comerc Energia, e Luciano M. Menezes, presidente do World Trade Center Lisboa em Portugal. A mediação será de Maria Augusta Orofino, pesquisadora, professora e consultora em inovação e metodologias ágeis, e de Christiane Takahashi, psicóloga, pesquisadora e sócia diretora da RH Talento Consultoria em Desenvolvimento Humano & Liderança.

22 – Startups: questões de Direito Privado e Tributário relevantes

Data: dia 20 de agosto, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A equipe do Zilveti Advogados dá prosseguimento à sequência de lives com o tema sobre startups e as questões judiciais que envolvem este tipo específico de empresa. Fernando Zilveti, Marcela Cavallo e Roberto Codorniz vão debater e tirar as dúvidas dos participantes sobre o tema.

23 – t-talks: Tombos e aprendizados de profissionais foras de série

Data: dia 20 de agosto, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O t-talk, iniciativa que promove lives semanais direcionadas a empreendedores, gestores e candidatos, terá a participação de Alison Paese, fundador e apresentador do canal de empreendedorismo Foras de Série e cofundador da plataforma de empreendedorismo StartSe. Junto de Paese, estarão Tiago Yonamine, especialista em recrutamento e presidente do trampos.com, e André Chaves, presidente da Leme Growth. Os três irão direcionar o bate papo aos novos empreendedores do Brasil e abordar sobre a visão romantizada em cima dos profissionais de sucesso.

24 – WhatsApp como ferramenta para alavancar os resultados do seu negócio

Data: dia 20 de agosto

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A ideia é abordar a utilização do WhatsApp como ferramenta para alavancar os resultados e criar novas oportunidades para marcas. Eduardo Henrique, presidente da Wavy, falará com Cristiane Reis, diretora de parcerias e desenvolvimento de negócios no WhatsApp, sobre casos de uso, inovações e como implementar o canal.

25 – Live Webinar | Revolucionando a indústria farmacêutica com os cobots

Data: dia 20 de agosto, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Universal Robots, empresa dinamarquesa líder na produção de braços robóticos industriais colaborativos, oferece no dia 20, às 11h da manhã o webinar gratuito “Revolucionando a Indústria Farmacêutica com Cobots”. A ideia é mostrar como esses equipamentos podem automatizar qualquer tarefa desse setor industrial com rápido ROI, flexibilidade e fácil programação.

26 – Transformando crise em oportunidade: gestão de equipes remotas

Data: dia 20 de agosto, às 11h30

Custo: 50 reais

Inscrições: pelo site

A DUXcoworkers, consultoria de UX, promoverá junto de Janete Klepacz, idealizadora de treinamentos e consultorias, o encontro virtual para debater o tema “Transformando crise em oportunidade: gestão de equipes remotas”. O evento abordará questões tanto de âmbito pessoal e profissional, seja de funcionários ou gerentes, sendo possível, assim, discutir com mais precisão os desafios de gerir equipes remotas. A conversa será em torno de como as pessoas têm vivenciado esse momento atual.

27 – Paternidade como equidade de gênero

Data: dia 20 de agosto, às 13h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Pulses, startup que tem soluções de clima organizacional, vai promover um webinar sobre a importância da paternidade na luta pela equidade de gênero. O evento vai trazer discussões sobre o papel dos pais no desenvolvimento da criança, como conciliar a paternidade e o sucesso profissional e os desafios de ser pai em home office. O bate-papo vai contar com a presença da Carina Bossardi, doutora em psicologia, Leandro Ziotto, pai do Vinícius e cofundador da 4daddy, e Renato Navas, pai da Maria Alice e cofundador da Pulses.

28 – Fraud Session 5: operação antifraude para grandes players

Data: dia 20 de agosto, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A quinta edição do webinar promovido pela Konduto em parceria com a Emailage discute como gigantes do mercado lidam com a prevenção à fraude. O evento vai contar com a participação do Davi Pozzi (diretor de prevenção à fraude no PicPay), Isadora Watai (diretora de produto no Luiza Labs) e Marina Piolli (coordenadora de riscos no elo7). A mediação será feito pelo Felipe Held (Konduto).

29 – Live da IQ: Como transformar milhas em renda extra ou na viagem dos sonhos?

Data: dia 20 de agosto, às 18h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

Como transformar milhas em renda extra ou na viagem dos sonhos? Esse é o tema do bate-papo que Norton Reveno, especialista em Milhas e Cartões de Crédito e fundador do Milhas Lucrativas, participará no próximo dia 20 de agosto, às 18h, na live da IQ – aplicativo de gestão e pagamento de contas por cartão de crédito.

30 – 1º Evento Digital Sobre Franquias

Data: dia 20 de agosto, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Voltado para empresários, empreendedores e investidores, o evento será conduzido por Sidney Eduardo Kalaes, presidente do Grupo e uma das autoridades nacionais no setor de franquias. A live abordará temas como números do franchising no Brasil, cuidados ao buscar um novo negócio, características de um empreendedor, como diversificar os investimentos no franchising, dentre outros assuntos.

31 – Autoestima da mulher negra

Data: dia 20 de agosto, das 20h às 21h

Custo: de 10 a 97 reais

Inscrições: pelo site

A Escola ELAS é a primeira em liderança feminina no Brasil. Juntas, as co-fundadoras Amanda Gomes e Carine Roos já capacitaram mais de 8.000 mulheres com cursos, workshops e lives. O evento em questão acontece esta quinta-feira e aborda a autoestima da mulher negra. O curso é ministrado por Kaká Rodrigues, formada em tecnologia da informação e gestão de negócios e pós-graduada em mercado financeiro e gestão de pessoas com coaching.

32 – Meetup ABFintechs Pix

Data: dia 21 de agosto, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site (ID: 812 2608 6751)

A Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs) realizará um meetup online sobre o Pix. Serão abordados temas como a adaptação do sistema financeiro ao novo meio de pagamento, impacto direto nos negócios, inclusão financeira, inovação, quais as opções para os consumidores, dores e dúvidas das fintechs. A conversa será mediada pelo líder da vertical de meios de pagamento e coordenador do grupo de trabalho do Pix na da ABFintechs, Marcelo Martins e contará com a participação de Carlos Brandt, chefe adjunto do departamento de competição e estrutura do mercado financeiro do Banco Central; Felipe Magrim, diretor de políticas públicas e relações governamentais da Mastercard e Túlio Iannini, presidente da U4Crypto.

33 – Parceria para financiamento de soluções PD&I de combate à covid-19

Data: dia 21 de agosto, às 10h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI) promoverá um webinar que trará representantes da Embrapii e do BNDES para discutir a parceria que dará um apoio de 20 milhões de reais para projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) para ampliação do desenvolvimento de soluções nacionais, sobretudo no sistema de saúde. A parceria também viabilizará o desenvolvimento de tecnologias habilitadoras, como internet das coisas (IoT), sensores, inteligência artificial e novos materiais. Participam do webinar Jose Luis Gordon, Diretor de Inovação da EMBRAPII; Ana Cristina Rodrigues da Costa, chefe do departamento de bens de capital, mobilidade, aeronáutica e defesa do BNDES.

34 – Workshop #minhalojavendeonline

Data: dia 21 (das 19h às 22h) e 22 (das 13h às 18h)

Custo: gratuito para clientes Bagy, 297 para público externo

Inscrições: pelo site

Nos dias 21 e 22 de agosto, Pedro Rabelo, presidente do Bagy, plataforma que ajuda pequenos e médios varejistas a criarem seu e-commerce, comanda o Workshop #minhalojavendeonline. Serão oito horas de palestras, com convidados especiais (Guilherme Avelar, especialista em e-commerce e Tráfego Pago, e Nayara Oliveira, designer e especialista em crescimento no Instagram), que vão ensinar como criar e administrar uma loja virtual para alcançar o sucesso em vendas, com técnicas e estratégias que diferenciam as lojas dos concorrentes.

35 – Série Carreiras Digitais

Data: até 24 de agosto

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Quantum é uma edtech que educa crianças e jovens para o futuro por meio de uma metodologia única, que engloba empreendedorismo, tecnologia e habilidades dos século 21. A Série Carreiras Digitais foi desenvolvida para jovens entre 16 e 20 anos e trará vídeos gratuitos sobre carreira digital, oportunidades de trabalho e dicas práticas de como planejar uma carreira na era digital. A série ainda conta com um material bônus com a participação de empreendedores e desenvolvedores, como Jonas Carvalho, especialista em desenvolvimento de games DEV Unity.