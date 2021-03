Distrito fecha parceria com a aceleradora americana Techstars

O Distrito, startup brasileira que monitora o mercado de inovação do país, acaba de fechar uma parceria com a aceleradora americana Techstars, conhecida no Brasil pelos eventos Startup Weekend. A partir de agora, o Distrito será o responsável por organizar todos os programas da americana no Brasil. A Techstars, na outra ponta, planeja usar os dados que a brasileira tem sobre o ecossistema para aprofundar sua atuação no país.

A Techstars foi fundada no Vale do Silício em 2006 para impulsionar a criação de novas ideias inovadoras no mercado de tecnologia. Ao lado da 500 Startups e Y Combinator, é uma das principais aceleradoras dos Estados Unidos. Além de realizar programas de aceleração e investimento, ela também fomenta ecossistemas de empreendedorismo ao redor do mundo. Desde a sua fundação, já investiu em 2.300 empresas, oito delas fundadas por brasileiros: CircleTime, Precavida, Drag, Adopets, Traive Finance, RZX, Navarra Tech e Infinite Foundry.

“Estamos no Brasil há muito tempo, desde 2013. Vimos startups de sucesso nascerem e queremos apoiar muitas mais. A parceria com o Distrito vai nos ajudar a ganhar presença no país e escalar nossos programas”, diz Jose Iglesias, diretor sênior de Comunidade da Techstars.

O relacionamento da Techstars com o Distrito é antigo. Desde sua fundação em 2014, a brasileira já apoiava algumas edições do Startup Weekend e chegou a sediar alguns dos eventos. A partir de agora, ela será a responsável por coordenar todas as edições realizadas no Brasil.

O Startup Weekend, que está sendo realizado de forma digital desde o começo da pandemia, tem como premissa ensinar os participantes como construir uma startup em 54 horas. Ao longo de três dias, eles recebem aulas e são apresentados a mentores, investidores e outros empreendedores de sucesso.

O programa já teve mais de 7.300 edições em 133 países. No Brasil, só em 2019, foram 188 eventos espalhados por 119 cidades. Empresas como Easy Taxi, Agenda EDU e Agrosmart nasceram em edições passadas do Startup Weekend.

Com a nova parceria, o que muda é que as três principais startups de cada edição do evento serão apoiadas também pelo Distrito. Elas terão acesso ao Distrito For Startups, o programa de desenvolvimento de novos negócios da companhia, que oferece conteúdos digitais sobre inovação, mentorias e acesso a uma rede de empresas.

Outra novidade fruto da interação entre Distrito e Techstars será a realização do programa Techstars Pathfinder Membership no Brasil. A iniciativa, recém-lançada, tem como objetivo ensinar grandes corporações a inovar. A ideia é que os funcionários dessas grandes companhias aprendam a pensar como empreendedores. A experiência do Distrito com programas de inovação aberta, que realiza com pelo menos 65 grandes empresas, será uma boa porta de entrada para o mercado brasileiro.

“Para nós do Distrito é uma honra trabalhar com uma marca tão reconhecida como a Techstars. Juntos, vamos poder incentivar tanto o empreendedor na base como as grandes companhias”, diz Gustavo Araujo, presidente e cofundador do Distrito.