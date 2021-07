Creditas compra startup Volanty, de venda de veículos usados

A Creditas anunciou nesta segunda-feira, 26, a aquisição da plataforma de compra e venda de automóveis seminovos Volanty. Com a operação, a empresa reforça o posicionamento de sua mais nova marca voltada ao segmento automotivo: o Creditas Auto, lançado oficialmente em maio de 2021. A informação foi divulgada durante a publicação dos resultados financeiros do segundo trimestre, mas o valor da aquisição não foi anunciado.

Essa não é a primeira vez que a empresa vai às compras. Na última semana, a fintech anunciou a aquisição da Minuto Seguros, marcando a entrada da empresa no setor de seguros. Antes disso, a Creditas já havia aquirido a startup de motos elétricas Voltz e Bcredi, de crédito imobiliário.

Fundada em 2017, a Volanty é uma plataforma que permite a compra e venda de veículos de maneira totalmente online. Da sua criação a 2019, a startup recebeu mais de 23 milhões de dólares em investimentos de fundos como Canary, Monashees, SoftBank e Kaszek Ventures.

A transação com a Volanty imita a busca por startups pioneiras em suas respectivas áreas, como no caso da Minutos Seguros. Em nota enviada à EXAME, a empresa afirmou que a compra vem para acelerar a unidade de negócios voltada ao mercado automotivo.

“A Creditas fechou, em julho, a operação com a Volanty, startup pioneira no mercado automotivo, com o objetivo de acelerar e fortalecer a plataforma tecnológica de sua unidade de negócios, Creditas Auto" afirma.

Lançada em maio deste ano, a Creditas Auto é uma plataforma para quem quer vender, comprar ou financiar um veículo em um mesmo ambiente digital. Pelo serviço, clientes podemvender carros usados e, na outra ponta, comprar veículos seminovos da própria Creditas ou de revendedores terceiros conveniados ao sistema.

A nova governança prevê a permanência dos líderes da Volanty, bem como a marca. Após a conclusão da aquisição, não somente os líderes, mas também os colaboradores da Volanty passarão a incorporar o time da Creditas.

