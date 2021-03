Com 1 milhão de alunos, escola de negócios Conquer lança curso de inglês

A escola de negócios Conquer, especializada em cursos corporativos e de soft skills, está se aventurando em um outro universo: o de cursos de idiomas. A empresa lança neste mês o seu próprio curso de inglês online, criado para disputar espaço no mercado com as tradicionais marcas do setor.

Para a empresa, estar no mercado de idiomas é uma forma de reforçar seu posicionamento como uma escola preocupada com as habilidades que os estudantes precisam para sua carreira. No Brasil, falar inglês ainda é um diferencial profissional. Apesar do país ter mais de 5.000 escolas de inglês, apenas 5% dos brasileiros falam o idioma, o que garante a eles salários até 70% maiores que a média para o cargo em que ocupam.

O curso de inglês na Conquer é focado em adultos que querem aprimorar o inglês para o mercado de trabalho. Com investimento de 1,2 milhão de reais, a escola desenvolveu uma metodologia e uma plataforma própria para o ensino do idioma. “Desenhamos uma proposta para ensinar inglês de forma prática, objetiva e contextualizada, simulando situações do mundo corporativo e outras do cotidiano”, diz Hendel Favarin, cofundador da empresa.

A ideia do curso é mesclar aulas ao vivo com vídeos gravados e mentorias individuais quinzenais. As turmas serão compostas por até 14 alunos cada, para que o professor possa acompanhar a evolução individual deles. A empresa usa uma inteligência artificial para nivelar e corrigir os estudantes, garantindo escala ao produto. A meta da Conquer é chegar a 10.000 alunos no curso de inglês até o final do ano.

Trajetória do negócio

Fundada em 2016 pelos empreendedores Josef Rubin, Hendel Favarin e Sidnei Junior, a Conquer nasceu para trazer ao mercado brasileiro cursos populares nos Estados Unidos que ajudavam os alunos com habilidades cotidianas, como inteligência emocional e financeira, liderança, negociação, oratória, persuasão e produtividade. Com 11 cursos presenciais de tíquete médio de 3.500 reais, a Conquer conquistou profissionais e empresários ano a ano. Em 2019, o negócio bateu 20 milhões de reais de faturamento.

Com a pandemia, em 2020, a empresa precisou se reinventar. De uma semana para outra, a Conquer teve que migrar todas as turmas das 11 unidades da escola para o online. “A equipe de professores e de desenvolvedores ficou 100% dedicada a gravar os conteúdos que até então eram presenciais”, diz Favarin. Ao todo, a taxa de cancelamentos ficou abaixo de 2%.

Aproveitando a mudança para o digital, a escola decidiu lançar cursos menores e mais baratos, na faixa de 700 reais. Ao todo, foram lançados 35 cursos gravados — o de inteligência emocional foi disponibilizado gratuitamente nas redes, o que alavancou o crescimento da marca durante a quarentena.

Em meses, a escola passou de 30.000 para 1 milhão de alunos, faturando 35 milhões de reais em 2020 e sendo uma das marcas mais lembradas pelos brasileiros na pandemia. Para 2021, a empresa não divulga seus planos de crescimento, mas garante que só o curso de inglês deve resultar em 10 milhões de reais de receita.