Da maternidade ao agro: empresas buscam startups para acelerar

O potencial do agronegócio, um dos setores que mais cresce no país, motiva empresas e instituições de apoio ao empreendedorismo a caçar por aí as chamadas agtechs, startups dedicadas a trazer mais tecnologia e modernidade ao setor e à grande indústria.

Pensando nisso, o Sebrae/SP desenvolveu, em parceria com o governo do Estado de São Paulo, um novo programa de aceleração dedicado a encontrar essas pequenas empresas. O Start Agro irá acelerar até 20 startups, oferecendo mentorias e acompanhamentos durante três meses com especialistas do setor. O programa está com as inscrições abertas até 30 de setembro, pelo site.

O Sebrae não está sozinho na busca por startups. Fora do setor agro, empresas como Simpress e a aceladora B2Mamy também estão com novidades e à procura dessas pequenas empresas com potencial de crescimento acelerado. Confira abaixo a lista completa das oportunidades de aceleração para startups:

Simpress Lab

O Simpress Lab, programa de inovação e aceleração digital da Simpress, empresa de outsourcing de equipamentos de TI, está com inscrições abertas para dois desafios de marketing para startups. O primeiro deles busca uma solução que automatize o preenchimento de formulários de dados cadastrais.

Já o segundo busca empresas capazes de criar uma inteligência para otimização de anúncios digitais nas principais plataformas digitais como Google, Facebook e LinkedIn Ads. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de outubro, no site.

Power Pulse Batch 11

A aceleradora de negócios B2Mamy abriu as inscrições para um programa de aceleração de startups fundadas por mulheres mães, chamado de Power Pulse Batch 11. A proposta é acelerar até 50 pequenos negócios criados e conduzidos por mães empreendedoras e que atuem no segmento materno-infantil.

O programa acontece em parceria com as empresas Danone e PlayKids, e busca impulsionar startups em fase de tração com foco no apoio ao desenvolvimento de mães e crianças. Mais informações e inscrições no link.

Bring Your SaaS

A Meta Ventures, braço de investimento corporativo da aceleradora Meta, lançou uma competição de startups, a Bring Your SaaS 2. O objetivo é reconhecer pequenos negócios promissores, com alto potencial de crescimento e sinergia com os negócios e clientes da Meta Ventures e que atuem no mercado B2B (para empresas) ou B2B2C (para empresas que destinam a solução para consumidores).

A Meta busca startups do modelo de negócio de software como serviço (SaaS). As três finalistas podem receber até 1,5 milhão de reais da Meta Ventures. A iniciativa está com inscrições abertas até 12 de outubro, no site.

