B2Mamy vai acelerar startups infantis fundadas por mulheres mães

A aceleradora de negócios B2Mamy anunciou nesta segunda-feira, 20, um novo programa de incentivo a empresas fundadas por mulheres mães, chamado de Power Pulse Batch 11. A proposta é acelerar até 50 pequenos negócios criados e conduzidos por mães empreendedoras e que atuem no segmento materno-infantil.

Implemente o marketing digital e impulsione as vendas do seu negócio: saiba como!

A B2Mamy funciona como um ecossistema de conexão, reunindo empreendedoras e suas empresas, criando elos e oportunidades de negócio. Fundada em 2016 por Dani Junco, a aceleradora nasceu da necessidade que a empreendedora percebeu ao se tornar mãe e ter dificuldade em conciliar maternidade e trabalho. O negócio já tem em seu portfólio mais de 200 startups e 30.000 mulheres já passaram por alguns dos programas de capacitação.

O novo programa já nasce sob a tutela de duas grandes empresas com relação com o tema: Danone e PlayKids, aplicativo educacional infantil. Podem se inscrever empresas que já tenham um modelo de negócio validado e que estão em fase de tração, ou seja, em busca de aumentar seu faturamento e obter maturidade no mercado.

Na primeira fase do programa, as empresas receberão mentorias durante 6 meses, com aulas práticas e desafios, tanto virtual quanto presencialmente, em São Paulo. Depois disso, as 20 finalistas receberão mais dois meses de orientação.

Além disso, as mulheres terão acesso à plataforma MentorEla, de conexão com mentores e também à B2Mamy e-Place, plataforma digital própria lançada há pouco mais de um ano.

"Para tracionar, um negócio precisa de um modelo de negócios sólido, de capacitação constante de fundadoras e time, mas, principalmente de conexões e comunidade. No B2Mamy Power Pulse, vamos potencializar todas as frentes com o apoio fundamental de empresas – a Danone e a Play Kids - que disponibilizam uma oportunidade única para essas mulheres, possibilitando novos negócios e horizontes para cada um dos negócios selecionados", diz Junco, fundadora e CEO da B2Mamy.

As inscrições vão até 24 de setembro, no link.

Saiba o que acontece nos bastidores das principais startups do país. Assine a EXAME.

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.