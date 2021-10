4 lições da Carol Paiffer, do Shark Tank, para começar a empreender

A vontade de abrir o próprio negócio é comum aos brasileiros. Não à toa, 50 milhões de pessoas pretendem abrir uma empresa nos próximos três anos, um aumento de 75%. Esses dados estão no mais recente relatório Global Entrepreneurship Monitor (GEM), uma pesquisa realizada no Brasil em parceria com o Sebrae.

De acordo com a pesquisa, começar a empreender é o segundo maior sonho do brasileiro, atrás apenas de viajar mais. No levantamento anterior, ter o próprio negócio estava na quarta posição entre os maiores desejos da população. A conclusão do estudo é de que a pandemia da covid-19 e a alta taxa de desemprego são fatores que despertaram o desejo de ter o próprio negócio. A verdade é que ter uma empresa é não só um sonho, mas uma alternativa para as pessoas.

As pessoas perceberam que os empregos estavam escassos e entenderam que precisavam empreender para poder contornar essa situação, é o que chamamos de ‘empreender por necessidade' Carol Paiffer, CEO e sócio-fundadora da Atom S/A e jurada do Shark Tank Brasil email

Se você chegou até aqui, é provável que esteja interessado em tirar alguma ideia do papel ou fazer o seu negócio decolar. Nós sabemos que você e muitos outros brasileiros precisam de ajuda e, por isso, a EXAME Academy decidiu unir forças com a Carol Paiffer, um dos maiores nomes do empreendedorismo do país, para te ajudar a ter uma empresa de sucesso.

Da iniciativa, surgiu a Jornada do Zero ao Negócio, em que Paiffer passa todo o seu conhecimento acumulado em quase duas décadas como empreendedora a todos os interessados em aprender com ela. E, se você tem interesse em fazer parte desse grupo seleto, saiba que ele está com as inscrições abertas, mas que as vagas são limitadas.

Por onde começar a empreender

Embora ter uma boa ideia de negócio seja a parte importante do processo de abertura de uma empresa, há uma série de outras características e habilidades comportamentais presentes no perfil dos grandes empreendedores que podem ajudar os novatos a prosperarem.

Segundo a jurada do Shark Tank, para desenvolver as características necessárias, é preciso esforço, dedicação e estudos. A shark reforça que adquirir conhecimentos através de vídeos, filmes, livros e cursos (presenciais ou online) pode ser um diferencial na hora de obter sucesso com o próprio negócio.

Atualmente, a internet está transbordando conteúdos sobre os mais diversos temas, e o digital pode ser um aliado na hora de otimizar o tempo e aprender sobre empreendedorismo. A oferta de cursos online é enorme, mas é importante que você busque opções reconhecidas, com professores renomados na área para não gastar dinheiro com algo que, no fim das contas, não vai agregar tanto valor ao seu negócio.

Se você tem interesse em aprender as habilidades necessárias para ser um empreendedor de sucesso, assim como questões essenciais para gerenciar um negócio (como noções de contabilidade, marketing, fluxo de caixa, etc) continue a leitura.

O conteúdo feito pela jurada do maior reality de empreendedorismo do país aborda os segredos para um empreendedor alcançar o sucesso no seu próprio negócio. Confira abaixo quais são alguns desses segredos revelados por Carol Paiffer.

1- Não cometa esses erros ao empreender

- O primeiro deles é “Não ter um plano de negócios”. Isso de "vou fazendo e vendo onde vai dar" simplesmente não funciona. Você precisa escrever o seu plano de negócios porque ele vai te ajudar com o objetivo de errar menos.

- O segundo erro clássico é “Deixar de priorizar a organização fiscal, contábil e financeira”. Uma dica especial e importante que Paiffer gosta de dar para novos empreendedores é: tenha um propósito, mas não abandone o caixa da sua empresa.

- Terceiro erro muito comum, principalmente de empreendedores iniciantes: “Confundir as finanças da empresa com as finanças pessoais”. Não é porque a sua empresa tem caixa que você pode pegar o dinheiro e gastar como bem entender.

2- Os passos para alcançar o sucesso

- Organize a agenda

Todo empreendedor tem várias ideias e é importante que ele se organize. Faça uma agenda e coloque quais são as prioridades dessa agenda. Obviamente, criando metas que possam ser atingidas.

- Cuide do caixa

O segundo ponto bem importante é cuidar do caixa. Ter sempre na tela seus números, quais são as metas, qual é a margem líquida, ou seja, quanto sobra de lucro, e quais são os custos.

- Corte custos e busque mais produtividade

O empreendedor que sempre busca cortar custos e ser mais produtivo acaba trazendo uma tranquilidade muito maior para a empresa.

- Cuide muito bem da comunicação da empresa

É necessário cuidar da comunicação da sua empresa, tanto interna, quanto externa. É preciso se atentar a como a empresa quer ser vista e como os colaboradores veem o seu time, porque um dos pontos mais importantes é que a equipe esteja alinhada com as metas, objetivos e valores da companhia.

- Faça networking

Por último, busque sempre ter bons relacionamentos e bom networking, para que você possa fazer o seu negócio crescer, trocando ideias com outros empreendedores que têm sucesso no ramo, fazendo parte de grupos que possam te ajudar e te conectar com pessoas melhores do que você.

3 - Tenha atenção a estes três pontos

- Reveja os fundamentos do negócio

Ao errar, o empreendedor tem a oportunidade de rever aspectos fundamentais do seu negócio, e sem ter medo dessas mudanças, porque mudar o rumo do negócio faz parte da vida de qualquer empreendedor.

- Aprenda com os erros dos outros

Dentro da sua empresa, você deve estudar o que deu errado na iniciativa proposta. Mas, fora dela, deve buscar entender o que deu errado em outros empreendimentos. Aassim, não precisa cometer o mesmo erro que outras pessoas já cometeram.

- Tenha clareza sobre aonde quer chegar

Ao começar um negócio, é essencial que você, empreendedor, tenha um planejamento que mostre aonde quer que o seu negócio chegue. Essa dica é importante porque se você quer ganhar escala, mas não se prepara para isso, vai acabar sobrecarregando o seu atendimento, gerando muitas reclamações.

4 - Estudo é a palavra-chave

O estudo e a aquisição de habilidades é o fator que separa os empreendedores que dão certo, daqueles que não têm sucesso nos negócios. Mas não basta fazer qualquer curso, afinal, a internet está cheia de ofertas vazias, com profissionais que cobram por um conteúdo que não fará diferença na sua vida.

Na hora de escolher um curso para investir, busque por instituições sérias e professores que tenham bagagem e experiência prática para oferecer aos alunos. É por isso que nós estamos covictos de que a jornada “Do Zero ao Negócio” é muito importante para você, que vai entrar em uma imersão nos aprendizados adquiridos por Carol Paiffer nos últimos 16 anos atuando no empreendedorismo.

Nessa trajetória, ela passou a ser shark no maior reality show de empreendedorismo do país e foi convidada a se tornar uma das sócias do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Entenda mais a seguir.

Do trabalho não remunerado ao Shark Tank Brasil

Carol Paiffer é de Porto Feliz, uma cidade de 51 mil habitantes no interior de São Paulo, e durante a adolescência tinha o sonho de trabalhar com moda. A vontade surgiu por conta da própria família, sua mãe e sua avó trabalhavam com confecções e ela esteve sempre acompanhando os processos de produção.

O mercado financeiro, que sempre foi uma incógnita para a empreendedora, passou a ser uma opção quando o irmão, Joaquim Paiffer, começou a estudar o tema e incentivou Carol a fazer o mesmo. A empresária então arranjou um estágio não remunerado na área e foi quando entendeu que gostaria de trabalhar com o mercado financeiro. Um ano depois, ela e o irmão abriram o seu primeiro negócio, um escritório de agentes autônomos de investimento.

De lá para cá, Carol fundou a Atom S/A, a maior empresa de traders da América Latina, onde ensina traders a operarem com paciência, foco e disciplina, em busca de resultados consistentes. Além disso, foi convidada para ser jurada do Shark Tank Brasil, reality show pioneiro de empreendedorismo.

Recentemente, Paiffer também foi convidada a se tornar uma das sócias do Instituto Êxito de Empreendedorismo, sendo a única mulher em meio a 33 homens. Ela ainda fundou o Êxito Ladies, o braço feminino do projeto, para incentivar outras mulheres a aprenderem sobre empreendedorismo e acelerarem seus projetos. Além disso, ministra palestras e cursos pelo Brasil e pelo mundo sobre o mercado financeiro e o empreendedorismo.

Depois de quase duas décadas, Paiffer decidiu reunir toda essa experiência e criar o seu primeiro curso de empreendedorismo para ajudar as pessoas a conquistarem a independência com o próprio negócio.

Do Zero ao Negócio

Durante o treinamento, Carol vai compartilhar tudo o que aprendeu ao longo de seus 16 anos como empreendedora de forma leve, simples e objetiva. A ideia é que todo empreendedor consiga colocar os conhecimentos adquiridos durante as aulas em prática rapidamente.

As pessoas terão a oportunidade de aprender literalmente do zero. Serão conhecimentos técnicos bem importantes, como olhar para as finanças, pro marketing, saber estruturar um plano de negócios e até sobre como buscar investimento. Além disso, será um ótimo ambiente para networking com outros empreendedores. Também teremos muitas novidades que servem pra quem já empreende mas quer melhorar ainda mais a sua jornada Carol Paiffer email

Vale ressaltar que esse é o primeiro curso sobre empreendedorismo e negócios ministrado por Carol Paiffer. “Estou me dedicando ao máximo para trazer todas as informações que eu fui acumulando ao longo dos meus 16 anos empreendendo e, é claro, o que eu aprendi com outras pessoas ao meu redor que empreendem também”.

O primeiro curso de empreendedorismo da shark tem o objetivo de ajudar a alavancar ou começar negócios do zero por meio de uma imersão em todo o conhecimento e experiência que Paiffer adquiriu atuando e se tornando um dos grandes nomes do ramo nos últimos 16 anos.

Se você está em dúvidas se esse curso pode realmente te ajudar saiba que ele é indicado para quem:

Tem uma ótima ideia de negócio, mas não sabe por onde começar a colocá-la em prática;

Já tem um negócio, mas sente que ainda tem dúvidas sobre como transformá-lo em um empreendimento de sucesso;

Sonha em começar um negócio — seja ele qual for — mas sente medo;

Já teve um negócio que, por algum motivo, não foi para frente.

Se você se encaixa em algum desses casos, acesse aqui e conheça mais sobre o curso Do Zero ao Negócio.