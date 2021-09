5 dicas da Carol Paiffer (Shark Tank) para o sucesso no empreendedorismo

No Brasil, diversas pessoas começam a empreender desde cedo, muitas por falta de opção ou espaço no mercado de trabalho. Uma parte delas consegue fazer o próprio negócio girar, mas outra parte, às vezes por falta de dinheiro, planejamento ou conhecimento em alguma área, acaba ficando para trás.

Prova disso está em um apontamento de Adriano Duarte, CEO e co-fundador da 123Qred, empresa que oferece empréstimos para novos negócios. Durante os últimos três meses, notou-se um aumento de 225% no volume mensal de solicitações de crédito por parte de empreendedores. Do total, 60% são de empresas com menos de dois anos de vida, que buscam alavancar o seu negócio.

Para que isso não aconteça, é preciso tomar consciência dos conhecimentos necessários para determinado tipo de negócio, além de saber quais são os princípios básicos para qualquer empreendedor. De acordo com a jurada do Shark Tank Brasil e CEO da ATOM, Carol Paiffer, é preciso saber onde você está pisando antes de começar um negócio.

“Infelizmente, não aprendemos a falar sobre empreendedorismo da maneira correta. Empreendemos por necessidade, mas não com qualidade e conhecimento para que os negócios possam prosperar. Então é essencial aprender sobre empreendedorismo.” Carol Paiffer email

A empresária, um dos maiores nomes do empreendedorismo no Brasil, apontou cinco dicas para quem quer começar o próprio negócio e ter sucesso com aquilo, mas não sabe como dar o primeiro passo. Veja, a seguir:

1- Organize a agenda

Todo empreendedor tem várias ideias e é importante que ele se organize. Faça uma agenda e coloque quais são as prioridades dessa agenda. Obviamente, criando metas que possam ser atingidas.

2- Cuide do caixa

O segundo ponto bem importante é cuidar do caixa. Ter sempre na tela seus números, quais são as metas, qual é a margem líquida, ou seja, quanto sobra de lucro, e quais são os custos.

3- Corte custos e busque mais produtividade

O empreendedor que sempre busca cortar custos e ser mais produtivo acaba trazendo uma tranquilidade muito maior para a empresa.

4- Cuide muito bem da comunicação da empresa

É necessário cuidar da comunicação da sua empresa, tanto interna, quanto externa. É preciso se atentar a como a empresa quer ser vista e como os colaboradores veem o seu time, porque um dos pontos mais importantes é que a equipe esteja alinhada com as metas, objetivos e valores da companhia.

5- Faça networking

Por último, busque sempre ter bons relacionamentos e bom networking, para que você possa fazer o seu negócio crescer, trocando ideias com outros empreendedores que têm sucesso no ramo, fazendo parte de grupos que possam te ajudar e te conectar com pessoas melhores do que você.

Para ajudar as pessoas a tirarem seus sonhos do papel ou os empreendedores a se manterem atualizados, Carol Paiffer decidiu usar sua bagagem de 16 anos como empreendedora para ensinar os brasileiros. Se você quer aprender como estruturar um negócio rentável e de sucesso, já pode entrar no grupo VIP para empreendedores da Paiffer.

Estamos falando da Virada do Empreendedor de Sucesso. No grupo, todos os participantes têm acesso diário a conteúdos exclusivos sobre empreendedorismo e negócios. Além disso, no dia 5 de outubro, poderão participar de uma live com a Carol Paiffer, promovida em parceria com a EXAME Academy.



Se você:

Tem uma ótima ideia de negócio, mas não sabe como colocá-la em prática;

Tem uma empresa, mas ainda tem dúvidas sobre como transformá-lo em um negócio de sucesso;

Sonha em começar um negócio, mas sente medo;

Já teve um negócio que, por algum motivo, não foi para frente…

… então a Virada do Empreendedor de Sucesso é para você. Clique no botão abaixo e garanta sua participação.



