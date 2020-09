33 eventos online para empreendedores que acontecem esta semana

A semana mais curta de trabalho pode ser uma boa oportunidade para investir em conhecimento. Com a pandemia do novo coronavírus, muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar o empreendedor que está precisando se reinventar neste momento.

Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer nesta semana de setembro.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

Confira a lista de cursos abaixo:

1 – Treinamento BlackBelt: Spin Selling

Data: dias 7, 14, 21, 28 de setembro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Fábio Oliveira, especialista em vendas e fundador da SalesFarm , vai entrar a fundo na técnica de vendas conhecida mundialmente como SPIN SELLING. Abordando os tópicos de Situação, Problema, Implicação, Necessidade de forma teórica e prática.

2 – Anglo American Challenge FIEMG Lab

Inscrições: até 8 de setembro, pelo site

Custo: gratuito

O FIEMG Lab, hub de inovação aberta de startups industriais, anuncia o lançamento do Anglo American Challenge FIEMG Lab, programa que visa identificar, conectar e aplicar novas soluções tecnológicas aderentes aos desafios propostos. O programa é realizado em parceria com a Anglo American, empresa global de mineração diversificada. Ao todo, serão selecionados até oito projetos que apresentem propostas e ferramentas altamente inovadoras, com grande potencial de impacto, boa aplicabilidade e viabilidade financeira. Os resultados serão divulgados no dia 17 de setembro.

3 – Como romper a última barreira do varejo – do físico para o online e do online para o mundo



Data: dia 8 de setembro, das 15h às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Descubra como fazer seu negócio atuar sem fronteiras: conheça como vencer as primeiras barreiras para levar sua loja física para o canal digital. Depois, descubra outros modelos de negócio para fazer sua loja online ir mais longe de forma sustentável e rentável. E por fim, rompa a barreira invisível do e-commerce cross-border, vendendo seus produtos do Brasil para o mundo, aproveitando a alta do dólar. O evento será conduzido por Felipe Dellacqua, sócio da VTEX e cofundador da Fundamentos Digitais, escola de treinamento de alto impacto para executivos do setor de e-commerce.

4 – Negócios do futuro: tecnologia, impactos sociais e mudanças culturais como vetores de crescimento da micromobilidade

Data: dia 8 de setembro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O mundo começa a viver o período de construção do novo normal e a segunda edição do Summit Tembici, no mês da mobilidade, vem para fomentar possibilidades de construir cidades mais humanas e sustentáveis. No primeiro dia do evento, entre os convidados para debater o assunto estão Romero Rodrigues, sócio da Redpoint Eventures, e Eduardo Mufarej, fundador da GK Ventures, mediados por Tomás Martins, presidente e cofundador da Tembici.

5 – Semana de Lives B2WADS – Estratégias de publicidade para Black Friday

Data: dias 8 a 10 de setembro, às 18h, e dia 11 de setembro, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Esta semana, o B2W Marketplace, plataforma que permite a lojistas venderem seus produtos nos sites da Americanas, Americanas Empresas, Submarino e Shoptime, promove a semana “Estratégias de publicidade para Black Friday”. Em conjunto com a plataforma de publicidade, B2WADS, a marca vai oferecer quatro dias de conteúdo em lives e oficinas com especialistas do mercado. O objetivo é compartilhar dicas, boas práticas, conceitos, métodos, tirar dúvidas e ajudar os pequenos e médios empreendedores a se prepararem para a data mais importante do varejo online: a Black Friday. A programação abordará temas como a jornada do consumidor dentro do ambiente virtual, oficina de produtos, dicas de como elaborar um planejamento para a Black Friday e, no último dia, o B2W Marketplace montará um plantão para responder dúvidas dos lojistas.

6 – Marketing de Atração: como conquistar novos clientes no e-commerce

Data: dia 8 de setembro, às 19h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

Realizada pela startup Melhor Envio, que faz gestão de fretes, a live irá tratar sobre como atrair mais clientes para o e-commerce utilizando estratégias de marketing em diversas vertentes. Participam Rafael Alvares, produtor audiovisual e influencer do Melhor Envio, e Gustavo Perina, fundador e presidente da Webstore.

7 – Música na estratégia de negócio: do soundbranding aos direitos autorais

Data: dia 8 de setembro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Uma boa trilha sonora pode ser fundamental para potencializar os negócios e as vendas neste momento em que a economia busca uma retomada em meio à pandemia de coronavírus. Para debater estratégias e discutir os trâmites para o uso da música em estabelecimentos comerciais, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) participará da série Aquário Casa Firjan. Entre os participantes, estarão a coordenadora de arrecadação do Ecad, Isabela Guimarães; o fundador e presidente da Rádio Ibiza Sensorial, Pedro Salomão; o coordenador de visual merchandising do Boticário, Thiago Barião; e o educador executivo e especialista em Neuromarketing e Neurovendas, Felipe Nasser.

8 – Líderes que Impulsionam: Instituto Ronald McDonald

Data: dia 8 de setembro, às 20h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

Na próxima edição da série Líderes que Impulsionam, a presidente da Agência A+ , Tatiana Marzullo, irá conversar com o superintendente do Instituto Ronald McDonald, Francisco Neves. O Chico, como é mais conhecido, vai contar sua história inspiradora que, após a perda do filho caçula para o câncer, transformou a dor em uma causa social, e hoje, através do Instituto Ronald McDonald, age para melhorar as chances de cura do câncer infantojuvenil em todo o país.

9 – Semana da Pessoa Programadora

Data: dias 08, 09 e 10 de setembro às 20h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

A Trybe, escola de formação de profissionais em programação e desenvolvimento web, vai proporcionar uma série de lives para a semana da pessoa programadora, com o objetivo de ajudar a construir uma carreira de sucesso em programação. Na terça-feira, programadores da Trybe falam sobre como começar uma carreira em programação. Na quarta-feira, o canal do YouTube Código Fonte TV é convidado para compartilhar os principais aprendizados ao trilhar uma carreira nessa área. Na quinta, a Trybe vai bater um papo sobre carreira internacional em desenvolvimento de software com Martin Spier, performance architect na Netflix.

10 – Semana da Gestão – Unisal

Data: dias 8, 9 e 10 de setembro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O evento online promovido pela universidade Unisal visa proporcionar aos participantes o contato com profissionais experientes, tratando das peculiaridades do mercado profissional atual. O primeiro dia será para discutir como investir, o segundo trará debates sobre as perspectivas profissionais para o futuro do mercado de trabalho e o terceiro e último dia irá falar sobre os desafios da liderança no mundo atual.

11 – Finance Conference

Data: de 8 a 11 de setembro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Finance Conference, realizado pela b2b stack e pelo Administradores.com, é um evento sobre transformação digital para gestores financeiros do Brasil. No evento, os participantes irão aprender com gestores financeiros e presidentes como gerenciar cenários complexos e ganhar escala no departamento financeiro. O Finance Conference conta com 4 trilhas de conteúdos exclusivos e mais de 30 experts no mercado, como: Patrick Campbell, fundador e presidente na ProfitWell; Raphael Duarte, diretor financeiro na Resultados Digitais; Diego Barreto, diretor financeiro e estratégico do iFood; Fernando Nunes, diretor Comercial na Transfeera; Adeodato Netto, fundador e estrategista-chefe na Eleven Financial; Paulo Mendes, diretor financeiro na SAP Brasil, dentre outros grande nomes.

12 – RH Update Week

Data: de 8 a 11 de setembro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O RH Update Week, organizado pelo Tangerino, startup que realiza o controle de ponto digital e gestão da jornada de trabalho vai falar sobre gestão comportamental, recrutamento e seleção, mercado de RH e legislação trabalhista. Para isso, o evento contará com a presença de Leonardo Barros, presidente do Tangerino; Karoline Seixas, sócia da Sólides; Fellipe Couto, presidente da Vulpi; Lucas Parisi, cofundador do Recrutamento Inteligente; Daniel Consani, diretor do portal RH Pra Você e Leandro Cazeiro, diretor jurídico no Tangerino.

13 – Gestão orçamentária: como os indicadores podem auxiliar sua empresa

Data: dia 9 de setembro, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A WK Sistemas, empresa especializada em ERP, vai promover o Momento WK, um evento que oferece conteúdos sobre temas atuais e relevantes no meio corporativo. O tema da vez é a gestão orçamentária, e vão ser debatidos aspectos como a importância de ter indicadores contábeis e gerenciais, uma boa visão de caixa e como a tecnologia pode ajudar no controle do orçamento. Vão participar do evento Edson Ivan da Costa, consultor e proprietário da Soma Cursos e Consultoria, e Fernando Carvalho, consultor comercial da WK.

14 – Como o RH pode quebrar a barreira do analógico para o digital

Data: dia 9 de setembro, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A tecnologia está aí, ela chegou para todos os segmentos empresariais, setores e níveis corporativos. Mas o que temos visto é a dificuldade dos profissionais, especialmente do RH, adotarem uma cultura digital em seus departamentos e, além disso, convencerem a empresa da necessidade e importância da digitalização. Por isso que Rodrigo Silveira, cofundador da empresa de soluções para o departamento pessoal Convenia, convidou Joana Lage e Larissa Fernandes, especialistas em pessoas da startup Revelo, de recrutamento e seleção, para bater um papo sobre como o RH pode quebrar a barreira do analógico para o digital.

15 – Organização, funcionamento e replanejamento dos ecossistemas brasileiros de inovação para competitividade global

Data: dia 9 de setembro, das 16h às 17h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O projeto Teias da Inovação MCTI segue com sua agenda de eventos gratuitos on-line na próxima quarta-feira. Desta vez, o programa abre espaço para o debate sobre presente e futuro das operações e das organizações dos ecossistemas nacionais de inovação. A conversa irá abranger a necessidade de uma reformulação para uma nova realidade de mundo, tanto em termos de estrutura, comportamento, expectativa da sociedade e um novo cenário de competitividade global.

16 – Live Telavita – Propósito de vida e suas relações com o Setembro Amarelo

Data: dia 9 de setembro, às 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo Facebook

Pedro Sammarco, psicólogo da startup de terapia remota Telavita, comandará a live que tem como objetivo debater e auxiliar a população a entender o que é o propósito de vida, seus benefícios, quais suas influências na saúde e bem-estar mental, bem como quais os impactos negativos a falta de propósito pode acarretar no psicológico dos indivíduos. O bate-papo também abordará como a falta de sentido na vida pode estar relacionada ao suicídio e a importância de quebrar o tabu acerca do assunto, sinais de alerta e como ajudar entes queridos que possam estar passando por problemas e com pensamentos suicidas, e como o psicólogo e a terapia podem ser fundamentais para o cuidado da saúde mental e emocional. Pedro é mestre e doutor em psicologia social e plantonista voluntário do Centro de Valorização da Vida (CVV), prestando apoio emocional e psíquico desde 1998.

17 – Gestão de viagens em grandes empresas: PepsiCo

Data: dia 9 de setembro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Para comentar sobre soluções desenvolvidas para resolver problemas reais de gestão de mobilidade e viagens para as grandes corporações, a empresa de transporte corporativo VOLL convidou a PepsiCo para uma live. Focado em grandes empresas que buscam melhorar a mobilidade corporativa das empresas, o webinar será mediado por Jordana Souza, diretora da VOLL, e oferece um evento interativo com as convidadas da PepsiCo, Carolina Mendes, diretora de viagens, e Ana Letícia, coordenadora de facilities e workplace.

18 – Aprenda o segredo da compra para vender mais na sua loja

Data: dia 9 de setembro, a partir das 18h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

Pedro Rabelo, p presidente da Bagy, plataforma que ajuda pequenos e médios varejistas a criarem seu e-commerce, recebe Nancy Fukuda, fundadora da Baby Atacado Shopping, primeiro marketplace de atacado infantil do Brasil. Com larga experiência em varejo, Nancy vai mostrar que gamificar as vendas pode ser um divisor de águas quando se fala em aumentar o faturamento e a produtividade da loja e vai ensinar como criar gincanas que vendem. Ela também vai falar do Método Lojista 4X, onde orienta que a loja esteja com preparativos planejados com 60 dias de antecedência para que consiga aumentar o faturamento e o giro do estoque.

19 – Investimentos no Exterior

Data: dia 10 de setembro, das 8h às 12h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O pano de fundo das discussões do evento da plataforma Blue Chip Talks será o contexto macroeconômico no Brasil, que tem levado investidores a garimpar ativos de maiores riscos e de melhores perspectivas de retornos no exterior. Com a redução da taxa de juros no Brasil à mínima histórica, de 2% ao ano, investidores brasileiros migraram 36 bilhões de reais para fundos de investimentos com alocação em ativos fora do Brasil, entre janeiro e julho de 2020, superando o volume de 31 bilhões de reais acumulado durante todo ano de 2019, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Estão confirmados porta-vozes da Avenue, BB Américas, Chromo Invest, Franklin Templeton, Leste, InvestMate, Kawa Capital, Midtown, RBR Asset, Trafalgar Investimentos, Veedha Investimentos e YellowFi.

20 – Análise de Dados no Setor Público

Data: dia 10 de setembro, das 10h às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O próximo webinar da BIX Tecnologia vai tratar de análise de dados no setor público. No evento, os representantes da empresa vão discutir os dados abertos dentro do setor público, a qualidade e a segurança desses dados e cases de alta performance e democratização do acesso aos dados.

21 – Aspectos jurídicos relevantes dos meios eletrônicos de pagamento

Data: dia 10 de setembro, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Com a recente criação do PIX, o tema dos meios eletrônicos de pagamento começou a gerar muitas dúvidas no público. Para debater o assunto e seus aspectos jurídicos, os advogados Fernando Zilveti e Marcela Cavallo, da Zilveti Advogados, promovem esta transmissão ao vivo.

22 – Os impactos da transformação digital na área de Gestão de Pessoas

Data: dia 10 de setembro, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Gympass, plataforma de benefício corporativo holístico de bem-estar, irá promover um encontro virtual com dois grandes líderes do mercado para debater os desafios e oportunidades de inovação em empresas da América Latina. Leandro Caldeira, presidente da América Latina do Gympass, convidou Luiza Helena Trajano, presidente do conselho do Magazine Luiza, e Guilherme Loureiro, presidente do Walmart no México e na América Central. Durante o encontro, serão abordados os impactos da transformação digital na gestão de negócios e pessoas; quais os desafios que os grandes líderes empresariais estão enfrentando diante da maior crise de saúde já vivida; e quais são os obstáculos e oportunidades que a transformação digital traz para as empresas em um período tão instável como hoje.

23 – Inovações e Negócios: tendências no varejo brasileiro

Data: dia 10 de setembro, das 13h às 19h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

No evento, empresas como PicPay, Refran, Rosa & Salomão Sociedade de Advogados e Via Soft apresentarão temas que estão em alta no varejo. Se você quer saber como entregar uma experiência ímpar para o seu cliente dentro da loja e como conseguir identificar a jornada do cliente, participe da live. O evento é organizado pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ).

24 – WeeKenzie: A programação especial para quem quer ser um dev do futuro

Data: dias 10 e 11 de setembro, das 14h30 às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A escola de programação Kenzie Academy, que atua na formação de programadores, promove o webinar com o objetivo de gerar conteúdo de valor a todos os interessados na área de tecnologia, trazendo à discussão temas que falam sobre soft skills, tendências do trabalho remoto e linguagem Python. O evento será dividido em oito painéis com a participação de especialistas de empresas como iFood, Vivo, Ebanx, Stefanini, GeekHunter, Vulpi, Ateliware, ConnectPlug, Banco Bari, Bcredi, PicPay, Gympass, VTEX, Sistema Vitto, Softplan, Abler Recrutamento Digital, James Delivery, LAR.app, Agência Mirum e Olist.

25 – Tendências para o mundo pós-pandemia: as mudanças indispensáveis de hoje para o RH do futuro

Data: dia 10 de setembro, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

No evento, organizado pela startup Gupy, de recrutamento e seleção, grandes nomes do mercado vão discutir sobre tendências do mundo pós-pandemia, como as empresas estão se adaptando ao novo normal e o importante papel do RH. A mediadora será Maryana Rodrigues, fundadora da HumorLab. Participam Mariana Dias, presidente e cofundadora da Gupy, Rodrigo Giaffredo, cofundador da Super-Humanos Consultoria, e João Paulo Pacífico, presidente Ativista do Grupo Gaia.

26 – Como engajar a liderança no programa de compliance

Data: dia 10 de setembro, às 18h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

Durante o mês de setembro, a escola Leo Learning Brasil realiza a jornada de compliance humanizada. No dia 10 de setembro, Richard Vasconcelos recebe Eduardo Staiano, diretor da Andrade Gutierrez, e Wagner Giovanini, sócio da Compliance Total, em uma conversa sobre o futuro do profissional de compliance. O evento é voltado para empreendedores de pequenos e médios negócios que buscam melhorar ou implementar o compliance em suas empresas.

27 – O papel da tecnologia como grande transformadora de um negócio

Data: dia 10 de setembro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Em comemoração aos dez anos do negócio, a SGA Tecnologia Inteligente, empresa especializada em soluções de tecnologia em nuvem, irá promover o webinar “O papel da tecnologia como grande transformadora de um negócio”. O evento, voltado para os profissionais de tecnologia, contará com a palestra do Gustavo Caetano, presidente e fundador da Sambatech, e será mediado por Armindo Sgorlon, presidente da SGA Tecnologia.

28 – Mercado imobiliário e as vantagens dos leilões de imóveis

Data: dia 10 de setembro, às 19h

Custo: gratuito

Onde: pelo Facebook, Instagram ou YouTube

O evento é uma live organizada por André Zukerman, presidente da Zuckerman Leilões, com participação de Marcelo Dadian, diretor de imóveis OLX. Os especialistas vão conversar sobre as vantagens dos leilões de imóveis e a compra e venda de imóveis durante a pandemia. O evento vai trazer dados sobre o aumento na procura por compra e vendas de imóveis durante a pandemia e trazer projeções para o setor no pós-pandemia.

29 – Atendimento digital: como escalar seu negócio com canais integrados

Data: dia 10 de setembro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Na próxima quarta-feira, a ilegra, empresa global de design, inovação e software, e a Inbenta, empresa de tecnologia para chatbots, promovem o webinar para falar sobre inteligência artificial, chatbots, dados e jornada do consumidor. As empresas irão apresentar cases de sucesso e demostrarão pontos de atenção para diferentes mercados na hora de implementar novos canais digitais. Participarão da conversa Caroline Capitani, vice-presidente de design e inovação da ilegra, e Cassiano Maschio, diretor comercial e de marketing da Inbenta. Gustavo Mantese, diretor de marketing da ilegra, será o moderador. Juntas, as empresas estão por trás da BIA e da GAL, assistentes virtuais do Bradesco e da Gol.

30 – Coaching, Mentoring ou Terapia? Qual a diferença e quando escolher um ou outro?

Data: dia 10 de setembro, às 20h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

A Escola ELAS é a primeira focada em liderança feminina no Brasil. Juntas, as cofundadoras Amanda Gomes e Carine Roos já capacitaram mais de 8.000 mulheres com suas lives, workshops e cursos. A live em questão acontece quinta-feira e é ministrada por Amanda Gomes. O tema é uma aula prática sobre a diferença entre Coaching, Mentoria e Terapia e qual a melhor hora para escolher cada um deles.

31 – Global Risk Meeting

Data: dia 11 de setembro, das 8h45 às 18h00

Custo: por 997 reais (só a inscrição) ou 1.297 reais (a inscrição mais um curso de Privacy e Data Protection Foundation)

Inscrições: pelo site

O Grupo Daryus, consultoria e educação no tema gestão de riscos, promove há 15 anos o Global Risk Meeting, que tem como foco debater tendências e riscos de forma holística. O encontro possibilita que empresas e líderes empresarias acompanhem riscos latentes e emergentes, como a crise da covid-19, a necessidade da transformação digital para alavancar negócios, mudanças do setor financeiro e, principalmente, a continuidade de negócios com foco no ser humano e no propósito empresarial. Dentre os nomes que confirmaram presença nos nove painéis que compõem o evento estão: Ney Neto, diretor da MCI Brasil; Kleber Fernandes, head of quality and management da AGV / Solistica; Marco Carnut, diretor de tecnologia do ZRO Bank; Victor Oliveira, diretor financeiro para América Latina da GSK Farmacêutica; Ricardo Tavares, coordenador de pós-graduação em cibersegurança; Dr. Fabricio da Mota, representante do Senado no Conselho de Proteção de Dados (LGPD); Jeferson D’Addario, presidente do Grupo Daryus.

32 – O presente é digital: operações digitais, omnichannel e e-commerce

Data: dia 11 de setembro, às 10h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Mariano Gomide, fundador e copresidente da VTEX, empresa por trás de projetos de e-commerce para o Walmart, a Loreal e a Nokia, e Flávio Dias, ex-presidente da Via Varejo, vão compartilhar as suas visões e experiências no mundo digital com empreendedores de todo o Brasil. O evento é promovido pela brMalls.

33 – Prorrogação das inscrições para StartOut Brasil ciclo Bogotá-Medellín

Inscrições: até 13 de setembro, pelo site

Custo: gratuito

Até o dia 13 de setembro, startups brasileiras interessadas em fazer uma imersão no ecossistema de inovação da Colômbia podem se candidatar a uma das 40 vagas abertas no StartOut Brasil ciclo Bogotá-Medellín, programa de internacionalização de startups do governo federal. Durante a Missão Virtual, que ocorre de 5 de outubro a 18 de dezembro de 2020, as 40 empresas selecionadas terão contato com importantes players do mercado colombiano.