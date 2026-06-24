Petróleo cai a US$ 75 e atinge menor nível desde o início da guerra

À medida que a guerra no Irã se alastrou desde o dia 28 de fevereiro, os barris do petróleo ultrapassaram os US$ 100, mas, nesta quarta-feira, 24, com as perspectivas para o fim do conflito cada vez mais concretas, os preços voltaram ao patamar de US$ 72, nos Estados Unidos, a US$ 75, globalmente.

Por volta das 07h35 (horário de Brasília), os contratos futuros do Brent para setembro eram negociados a US$ 75,66, com queda de 1,46%, enquanto os do West Texas Intermediate (WTI) para agosto estavam em US$ 72, ao caírem 1,60%.

O Senado estadunidense aprovou na última terça-feira, 23, uma medida inédita para que o presidente Donald Trump suspenda a guerra com o Irã. Se isso não ocorrer, ele teria que recorrer ao Congresso antes de qualquer ação militar.

No entanto, a aprovação não tem a obrigatoriedade de uma lei. O republicano reagiu: "então, eu tenho o Irã 'nas cordas', pronto para cair... e o Senado dos EUA decide realizar uma votação da Lei de Poderes de Guerra mal programada e sem sentido."

Ambos os países assinaram um cessar-fogo que prevê a abertura de Ormuz. A Organização Marítima Internacional (IMO, em inglês) afirmou que 11 mil petroleiros retidos no Golfo Pérsico voltarão a trafegar no Estreito, com base em informações da CNBC.

O secretário-geral da IMO, Arsenio Dominguez, comunicou que eles obtiveram as "garantias de segurança necessárias" e verificaram "minuciosamente as condições para uma navegação segura, a fim de viabilizar essas operações."

Trump pede investigação de petroleiras

O presidente dos EUA solicitou ao Departamento de Justiça do país uma investigação contra petroleiras sobre os preços praticados para a comercialização do petróleo e seus derivados, com a gasolina.

"As grandes empresas de petróleo não estão baixando os preços nas bombas de forma proporcional à queda acentuada nos preços que pagam pelo petróleo. Esses preços estão despencando", afirmou Trump em sua rede social.

"Em outras palavras, os consumidores estão sendo explorados. Instruí o Departamento de Justiça a começar a investigar isso imediatamente. É bom que os preços da gasolina comecem a cair muito mais rápido do que estou vendo", complementou.

A pesquisadora sênior do Centro de Política Energética Global da Universidade de Columbia, Karen Young, contrapôs que a movimentação não passa de um "teatro político", visto que os preços são definidos por diferentes fatores, como os impostos.

"A decisão cabe realmente às refinarias. Leva algumas semanas para que os preços do petróleo bruto caiam e isso se reflita nos preços das refinarias e, posteriormente, chegue aos consumidores, permitindo uma reação efetiva", relatou à CNBC.