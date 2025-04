De olho no futuro: Zoop reúne executivos para discutir tendências e inovações

O South by Southwest, festival de inovação que acontece todos os anos em Austin (Texas), é conhecido por pautar conversas que reverberam ao longo do ano todo. Desde um olhar sobre tecnologias emergentes até análises de comportamentos sociais, o evento funciona como uma bússola sobre as tendências que estão transformando o mundo e os negócios. Por isso, a Zoop, fintech especialista em soluções de embedded finance, reuniu executivos de diferentes setores para discutir os principais insights do SXSW 2025.

Realizado em São Paulo, o Zoop Payments Leadership: Innovation Connections recebeu cerca de 130 pessoas com o objetivo de transformar os aprendizados do festival em oportunidades estratégicas para os negócios.

“Cada vez mais, os executivos brasileiros se interessam pelos conteúdos apresentados no SXSW, especialmente porque queremos aplicar todas essas tendências no Brasil. Eventos como esse, que conseguem conectar diferentes empresas que trabalham inovação e tecnologia, são uma forma de ampliar o olhar para todo o mercado, sem focar apenas em um assunto. É uma oportunidade única de reunir experiências em segmentos diversos e conectar grandes executivos”, analisa Patrícia Fischer, CRO da Zoop.

Pessoas e propósitos

A importância das conexões, inclusive, foi um dos assuntos mais debatidos durante o SXSW 2025 – e que também ganhou uma atenção especial no encontro promovido pela Zoop. Diferentes conversas destacaram quanto os aspectos sociais vão ditar não só as nossas relações interpessoais, mas como os consumidores se conectam e interagem com marcas, empresas, produtos e serviços.

Além de Patrícia, outros líderes compartilharam suas reflexões sobre assuntos plurais, incluindo o futuro dos pagamentos, o papel da IA nos negócios, tendências em publicidade, o como as empresas devem se posicionar em um cenário tão dinâmico, e o impacto da digitalização nas relações humanas. Palestraram no evento: Marcella Calfi, gerente de marketing da Zoop, Vicente Carrari (Spotify), Ezequiel Fagundes (Adobe), In Hsieh (Chinnovation), Erick Melo (Webjump), Simone Sancho (BelongBe), Stephanie Mazzolani (Novartis) e Junior Borneli (StartSe).

Outra provocação bastante pertinente e proporcionada pelo evento aborda quanto a inovação precisa estar atrelada a propósitos para ter resultados efetivos. “Quando pensamos em inteligência artificial, por exemplo, falamos muito sobre quanto essa tecnologia é disruptiva. Mas, na prática, ainda vemos poucos colaboradores realmente utilizando a IA de forma produtiva no dia a dia das empresas. A inovação precisa ter um propósito para agregar de fato”, analisa Patrícia Fischer.

Um 2025 de inspirações

O SXSW é apenas um dos eventos globais no radar da Zoop em 2025. De acordo com a CRO da fintech, a companhia pretende acompanhar mais de 30 eventos ao longo do ano, entre feiras, convenções e festivais, a fim de pinçar os principais insights sobre o futuro do mercado corporativo.

A movimentação acompanha um novo momento da Zoop. Recém-adquirida pelo grupo iFood, a fintech anunciou há poucos dias a chegada de Cesario Martins como CEO da empresa, com a missão de fortalecer a visão de ecossistema do grupo.

Líder em tecnologia para embedded finance no Brasil, a Zoop trabalha para democratizar o acesso aos serviços financeiros e auxiliar as empresas em suas jornadas de crescimento. No portfólio da empresa estão nomes de peso, incluindo Itaú, Nubank, OLX e Sympla. A companhia superou R$ 30 bilhões em TPV e projeta uma receita de R$ 500 milhões, com crescimento superior a 70% comparado ao último ano.

“Somos uma fintech em expansão e estar nesses eventos é também marcar a presença do Brasil no ecossistema global de inovação”, finaliza Patrícia.