Amgen celebra 15 anos no Brasil e aposta em inovação para transformar a saúde

A Amgen, gigante global da biotecnologia, completa 15 anos de atuação no Brasil e inaugura um novo escritório em São Paulo. Localizado no Parque da Cidade, o espaço foi projetado para estimular a inovação e o bem-estar dos colaboradores, adotando o conceito de flexspace — um modelo de trabalho dinâmico que equilibra colaboração e autonomia.

O novo endereço reflete a estratégia da empresa de investir em pesquisa clínica e ampliar o acesso a tratamentos de ponta. “Queremos inspirar nossa equipe a equilibrar vida pessoal e profissional sem abrir mão da excelência científica”, destaca Ricardo Castellan, gerente-geral da Amgen Brasil.

Um escritório pensado para o futuro

O espaço integra infraestrutura sustentável e diversas opções de lazer, incluindo shopping, academia e pistas de caminhada. O conceito flexspace permite que os profissionais escolham entre ambientes colaborativos ou mais reservados, conforme suas necessidades diárias.

A Amgen também aposta em diversidade e bem-estar, com programas voltados para a saúde física e emocional dos colaboradores. “Criamos um ambiente que valoriza tanto a inovação quanto a qualidade de vida”, reforça Castellan.

Avanços em pesquisa e no acesso a tratamentos

Com um portfólio de 20 medicamentos comercializados no Brasil, a Amgen é referência no tratamento de doenças graves, como câncer, doenças cardiovasculares, inflamatórias, ósseas e raras. A empresa tem ampliado o acesso a terapias inovadoras, com quatro medicamentos incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS), beneficiando milhares de pacientes.

A pesquisa clínica é um dos pilares estratégicos da companhia. Em 2024, a Amgen conduziu 26 estudos ativos no Brasil, envolvendo 250 hospitais e clínicas e cerca de 1,4 mil participantes. “Com metade dos centros de pesquisa em instituições públicas, garantimos maior diversidade nos estudos e dados mais relevantes”, explica Castellan.

Envelhecimento saudável: um desafio global

Com o aumento da expectativa de vida, a Amgen direciona esforços para promover o envelhecimento saudável. Além de desenvolver terapias inovadoras, a empresa investe em campanhas de conscientização sobre osteoporose e diagnóstico precoce.

“Nosso objetivo é que as pessoas vivam mais e melhor. Para isso, buscamos parcerias estratégicas e soluções sustentáveis para o sistema de saúde”, afirma Castellan.

O futuro da Amgen no Brasil



A Amgen segue expandindo sua presença no Brasil e investindo em inovação. “Nosso compromisso é levar tratamentos de ponta a um número cada vez maior de pacientes, promovendo um sistema de saúde mais eficiente e inovador”, conclui Castellan.

Com 15 anos de história no país, a empresa reafirma seu compromisso com a biotecnologia de ponta, transformando vidas por meio da ciência.