Witseed agora é Exame Corporate Education: educação B2B e novas experiências de aprendizagem

A Witseed, plataforma de educação para empresas e adquirida pela Exame em abril, aumenta seu leque de serviços B2B e passa a se chamar Exame Corporate Education. A startup já contava com um portfólio de mais de 150 cursos e agora, com a novidade, passa a ofertar novas soluções de aprendizagem.

Os anúncios nascem de um investimento crescente da EXAME em educação desde 2020.

Neste ano, a EXAME lançou a Faculdade Exame, instituição de ensino superior que une a experiência e o protagonismo da EXAME com um olhar apurado sobre as necessidades do mercado de trabalho no futuro.

A empresa foi pioneira no mercado, lançando o MBA em Inteligência Artificial para Negócios, que une mestres, doutores e profissionais do mercado para formar empresários conectados com as oportunidades de um mundo em transformação.

Com o sucesso em B2C, muitas empresas também almejavam produtos B2B, que foram contemplados com a aquisição da Witseed. Agora, estão sendo incorporadas novas experiências de aprendizagem, dando origem à Exame Corporate Education, com novas trilhas como: In Company ESG, In Company IA, Clube CHRO e o Programa de Lideranças.

Os conteúdos que fazem parte da Faculdade Exame também podem ser encontrados na Exame Corporate Education, mas de forma customizada.

Quem são os clientes da Witseed

A Witseed, com foco B2B, traz mais de 150 cursos com grandes executivos, numa plataforma de streaming que já utiliza Inteligência Artificial para recomendações de trilhas de conteúdo. A carteira de clientes inclui empresas de grande porte e reputação, como:

Natura

SulAmérica

Gerdau

Siemens

Rede D´OR

Fiat

CCR

iFood

entre outros

A Exame Corporate Education já soma mais de 100 mil alunos em diferentes trilhas de desenvolvimento.

“A Witseed já foi incorporada com uma plataforma de streaming de educação corporativa. Ela já tinha uma gama com mais de 150 cursos, e um processo de atendimento e sucesso do cliente com excelência. E agora, com a conexão disso tudo no ecossistema Exame, a gente também passa a ofertar mais soluções de aprendizagem.” Conta Bruno Leonardo, VP de Corporate Education da Exame.

O que a Exame Corporate Education faz

A Exame Corporate Education atuará na produção de experiências de aprendizagem digitais inovadoras, para desenvolver e manter colaboradores sempre alinhados com as oportunidades e desafios da empresa e do mercado. Para isso, conta com grandes executivos como professores, uma equipe de cinema para roteirização, edição e efeitos especiais, bem como uma equipe de educação para curadoria e didática do conteúdo.

Além de cursos originais e personalizados, a Exame Corporate Education também oferecerá a plataforma de streaming de aprendizagem com análise de desempenho, conhecida como Witseed, Inteligência Artificial para personalizar a experiência e ainda plano de engajamento contínuo, que ajuda empresas a potencializarem seus resultados.

A Natura, por exemplo, descobriu que os funcionários que mais assistiam cursos tinham a produtividade aumentada. Já uma grande empresa do setor de agro obteve uma economia de mais de R$ 10 milhões ao transformar treinamentos presenciais em digitais. Outro cliente, da área de telecom, percebeu que o grupo que mais se desenvolvia tinha menor turnover.

Miguel Fernandes, sócio, CTO da Witseed, e agora Chief Artificial Intelligence Officer da Exame, enxerga que a indústria do entretenimento, cada vez mais inovadora, gerou um novo padrão de consumo de conteúdo que impactou também a aprendizagem.

“É inaceitável que a experiência de aprendizagem nas empresas seja chata e desinteressante, com aquela cara de intranet corporativa; as pessoas precisam querer aprender, assim como querem assistir um filme na Netflix. Não é com uma experiência monótona que isso vai acontecer”, diz Miguel Fernandes, Cofundador e CTO da Witseed.

Como a EXAME pretende se tornar o maior player de educação corporativa do país

De acordo com Renato Mimica, Co-CEO da Exame, a união da cultura de desenvolvimento ágil, transformação digital e inovação em educação da Witseed com a excelência em conteúdo, distribuição, portfólio e credibilidade da Exame vai trazer um alto impacto para o mercado.

“Com a Witseed, a Exame deu mais um passo em complementar seu portfólio de produtos educacionais com excelência, entrando com força no segmento de educação corporativa (B2B). Nossas estimativas indicam que esse segmento movimenta mais de R$ 20 bilhões por ano no Brasil, e é ainda extremamente fragmentado. Unindo a qualidade e portfólio dos produtos Witseed com a marca, distribuição e credibilidade de conteúdo da Exame, acreditamos que rapidamente vamos transformar o segmento no Brasil, trazendo alto padrão de qualidade e impacto muito positivo e relevante para nossos atuais e futuros clientes”, diz Renato Mimica, Co-CEO da EXAME.

Conheça mais sobre as soluções da Exame Corporate Education aqui.