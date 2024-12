Com humor, Aramis revoluciona sua comunicação em campanha de fim de ano estrelada por Cauã Reymond

A temporada de festas de fim de ano é uma oportunidade de ouro para marcas que sabem como transformar situações cotidianas em campanhas de marketing eficazes. A Aramis, referência em moda premium casual masculina, apostou nesse conceito ao lançar sua nova campanha de Natal, estrelada por Cauã Reymond.

Com o mote “Tomara Que Você Ganhe Aramis de Presente”, a ação promete não apenas divertir o público, mas também reforçar a estratégia de crescimento da marca rumo ao objetivo de faturar R$ 1 bilhão até 2026.

A campanha de Natal da Aramis

No coração da campanha está uma série de vídeos que aborda, de forma bem-humorada, como lidar com presentes "micados" nas festas de fim de ano — desde um ventilador de mão até uma garrafa de café ou uma minipanela de fondue.

Como parte da iniciativa, a marca também firmou parcerias com criadores de conteúdos digitais como o jornalista Chico Felitti (@chicofelitti) e os influenciadores Matheus Araponga (@matheusaraponga), Kadu Dantas (@kadudantas) e Rodolfo Kanematsu (@gurudoestilo), além de colaborar com as páginas Perrengue Chique (@perrenguechique) e Festa da Firma (@festadafirma). A escolha não foi à toa. Entre as estratégias da Aramis está ampliar a mensagem da ação para diferentes públicos – e garantir autenticidade no ambiente digital.

“Queríamos uma campanha que fizesse as pessoas se identificarem, mas sem perder a sofisticação que faz parte do DNA da Aramis”, explica Renato Winnig, diretor de marca da companhia. “A irreverência pode caminhar junto à elegância quando há uma narrativa inteligente e bem construída.”

Essa abordagem divertida vai além do marketing criativo. Para a Aramis, o fim de ano representa uma alavanca estratégica, impulsionando as vendas e reforçando seu posicionamento como uma marca que une sofisticação e casualidade.

"Queremos construir um lifestyle desejável, mas que também seja versátil, que fale com homens em diferentes momentos e situações de sua vida. Que ele possa se identificar com o produto e, por meio do seu estilo, expressar seus valores e sua visão de mundo" Renato Winnig, diretor de marca da Aramis

Criatividade a serviço do negócio

A campanha representa a primeira entrega da nova fase de marketing liderada por Renato Winnig, diretor de marca desde setembro de 2024. Sua missão é consolidar a Aramis no mercado de moda premium casual masculina, unindo tendências globais às necessidades do consumidor brasileiro.

“Sou apaixonado por produtos e histórias. A oportunidade de construir e comunicar uma marca cheia de atributos relevantes como a Aramis e conectá-la ainda mais aos nossos públicos é fantástica. Tudo isso podendo explorar uma experiência de marca completa e omnichannel que conta com um mix de produtos que surpreendem, uma loja que encanta e agora uma nova comunicação potente e diferenciada”, afirma Winnig.

Com experiência em grandes players do mercado, o executivo quer trazer um olhar renovado para o branding da Aramis. Ir além da moda, construindo uma narrativa autêntica com base em suas peças e unir inovação ao mesmo tempo que respeita a essência e a história da marca.

A ideia é construir uma estratégia genuína, que faça o consumidor se sentir parte ativa da jornada. "Para isso, ouvimos e entendemos nossos clientes, tanto por meio de interações diretas quanto por meio de uma análise baseada em dados", reforça o diretor.

Crescimento e foco no cliente

Desde o rebranding em 2020, a Aramis vem registrando um crescimento expressivo. Atualmente, a marca opera com 131 lojas físicas e mais de 1.100 colaboradores diretos. No terceiro trimestre de 2024, alcançou um aumento de 21% no faturamento em comparação ao mesmo período do ano anterior.

O e-commerce também teve um papel essencial na estratégia de expansão, com um salto de 900% desde 2019. Essa ascensão é uma peça central na estratégia multicanal da varejista, que viu suas vendas crescerem 30% durante a Black Friday deste ano — o melhor mês da história da empresa em termos de faturamento.

Novos desafios

Em meio aos “bons ventos”, a nova campanha da Aramis é mais do que uma ação publicitária: é uma declaração de intenções para o futuro. A marca aposta na combinação de comunicação emocional, inovação e experiência do cliente para se consolidar como referência em moda masculina e um case de sucesso no mercado brasileiro.

Para 2025, quando a Aramis completa 30 anos de história, a empresa planeja uma série de iniciativas para marcar a data. A expectativa é de que essas ações fortaleçam ainda mais sua presença no mercado e consolidem seu status como uma das principais marcas de moda premium no Brasil.