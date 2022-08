Visa está buscando fintechs para acelerar; saiba detalhes e como participar

Pequenas empresas de serviços financeiros e pagamentos, as chamadas fintechs, podem se inscrever a partir desta quarta-feira (24) no programa de inovação aberta da gigante de pagamentos Visa.

O programa, chamado de Visa for Startups, busca startups com propostas inovadoras dentro de temas definidos pela Visa e que possam desenvolver soluções em parceria com a empresa.

Ao todo, serão selecionadas seis startups que, com a ajuda da Visa, irão desenvolver suas provas de conceito (POCs), nome dado aos primeiros passos no processo de validação de uma ideia de negócio. O desenvolvimento da metodologia do programa ficará a cargo da empresa de inovação corporativa The Bakery.

Para esta edição, as soluções das startups devem ser para as áreas de:

Novos fluxos de pagamento;

Criptoativos;

Open Finance & soluções de dados;

Adquirência e aceitação e Soluções para negócios

O que é o programa?

A Visa criou o programa com o intuito de se conectar com startups para gerar negócios e estar mais próxima do ecossistema de inovação e pagamentos, fomentando a criação de novos negócios e soluções ainda inexistentes no setor, afirma Cristiane Taneze, diretora executiva de inovação da Visa. “Como a rede das redes, o Visa for Startups vai co-criar novas soluções de inovação aberta para explorar novas possibilidades e oportunidades ainda não endereçadas pela nossa indústria", diz.

“As grandes empresas já entenderam a importância da inovação aberta para garantir a sua longevidade no mercado, investindo na busca por soluções para além de seus limites internos. Nós ajudamos a viabilizar e a estruturar uma relação ganha-ganha com o universo de startups, o que é fundamental para que esta interação seja bem-sucedida”, diz Felipe Novaes, cofundador e sócio da The Bakery.

Como se inscrever

Podem participar empresas de toda a América Latina que já tenham receita, base de clientes e que desejam expandir operações. O período de inscrições começa nesta quarta-feira, 24, e vai até 23 de setembro, no site do programa.

Após o período de inscrições pelo site, as startups selecionadas partirão para a fase de apresentações de ideias para uma banca formada por profissionais da Visa e parceiros do ecossistema.

Ao final do processo, seis empresas serão escolhidas para participar do programa, que dará apoio para o desenvolvimento dos negócios e possíveis parcerias e investimentos.

A divulgação das startups selecionadas acontecerá até dia 10 de outubro.

