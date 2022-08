BTG Pactual realiza hackathon com foco em Open Finance

O BTG Pactual (BPAC11) (do mesmo grupo de controle da EXAME) realiza a 1º edição de O BTG Faz Tech Hackathon, que terá como tema o Open Finance, ecossistema regulamentado pelo Banco Central que permite o compartilhamento de dados financeiros de pessoas físicas e jurídicas entre várias instituições.

O hackaton, que premiará os três primeiros colocados com R$ 50 mil, R$ 25 mil e R$ 12,5 mil, tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento e a implementação de tecnologias relacionadas ao Open Finance. Para isso, os desenvolvedores se reunirão em São Paulo para idealizar, elaborar e apresentar projetos que possam melhorar a experiência dos clientes neste novo sistema financeiro aberto, levando em conta todas as ferramentas já implementadas pelo banco.

“Estamos em busca de ideias e soluções inovadoras que gerem valor direto na vida dos nossos clientes. Queremos reunir talentos na área de desenvolvimento de software para nos apoiar nessa missão e somar esforços para seguir revolucionando o mercado financeiro por meio da tecnologia. Por isso vamos aproveitar o BTG Faz Tech Hackathon para selecionar pessoas em busca de novos desafios para vagas internas de analistas pleno e sênior” explica Christian Flemming, COO do BTG Pactual.

