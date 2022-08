Construtora Andrade Gutierrez busca startups para desafio de inovação; veja como participar

A Andrade Gutierrez abre nesta terça-feira, 23, o período de inscrições para seu desafio de inovação para startups, o Vetor AG. A busca é por pequenas empresas de tecnologia dos setores de engenharia e construção.

Assine a EMPREENDA e receba, gratuitamente, uma série de conteúdos que vão te ajudar a impulsionar o seu negócio.

Como funciona o programa

O programa de inovação aberta funciona como uma chamada para pequenas empresas capazes de solucionar problemas e propor modelos de negócios inovadores nos setores relacionados à atividade central da Andrade Gutierrez. A porposta é que juntas, construtora e startups, possam criar novas soluções ao mercado.

Esta é a quinta edição do programa, lançado em 2018 —e tambem primeira ação de inovação aberta no setor de engenharia e construção do Brasil. De lá para cá, a empresa já se conectou com mais de 1.500 startups e viabilizou 29 projetos criados por elas em obras reais.

As empresas selecionadas farão parte da área de inovação companhia e poderão testar seus projetos duante seis meses em canteiros de obras da AG pelo país.

No quarto ciclo de inovação aberta do programa, mais de 190 empresas nacionais e internacionais se inscreveram.

Quem pode participar

Podem se inscrever nos desafios de inovação aberta startups nacionais e internacionais com soluções em sete diferentes temas. São eles:

5G - Conectividade no canteiro de obras;

Canteiro Verde;

RH 4.0;

Produtividade de Equipamentos;

Treinamento e Comunicação;

Gestão de Escopo;

Cadeia de Suprimentos e Estoque

Empresas que acreditam terem fit com a AG em outros setores de atuação.

Como se inscrever

As inscrições para a primeira fase de seleção podem ser feitas até dia 25 de setembro, no site. Depois disso, as empresas escolhidas passarão por um Pitch Day, quando apresentarão suas soluções para os profissionais da Andrade Gutierrez.

Por fim, na última etapa, até oito empresas irão testar suas soluções nas obras da AG durante um período de seis meses.