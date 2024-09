Virtual e com certificado, curso ensina como hackear as estratégias de negócios inovadores

Em um cenário empresarial cada vez mais competitivo e dinâmico, a capacidade de inovar se tornou crucial para o sucesso das empresas. De olho nisso, a EXAME, uma das maiores referências em conteúdo sobre negócios e economia no Brasil, lançou o Pré-MBA em Gestão de Negócios Inovadores.

Com aulas virtuais, o treinamento é voltado para profissionais graduados que desejam se tornar líderes e gestores aptos a aplicar estratégias inovadoras e disruptivas dentro de suas organizações. Para isso, o programa aborda metodologias e ferramentas que vêm transformando o mercado, com foco em exemplos reais de empresas, como Airbnb, Netflix, Smart Fit e Amazon.

Não deixe para depois: participe do Pré-MBA em Gestão de Negócios Inovadores e domine as estratégias que moldam o futuro dos negócios

Além de um conteúdo robusto, o treinamento também oferece uma série de bônus para os participantes. Entre eles, destaca-se o certificado de conclusão, que pode ser um diferencial no mercado de trabalho, e um ano de acesso ao EXAME Pass, uma plataforma com conteúdos exclusivos da EXAME.

O programa foi desenhado para atender a um público variado, que inclui desde gestores de pequenas e médias empresas até executivos de grandes corporações. Veja de forma detalhada para quem o treinamento foi pensado.

Para gestores que querem se tornar líderes de inovação em suas empresas e transformar desafios complexos em oportunidades revolucionárias;

Para profissionais que querem alcançar uma posição de liderança com cargos e salários mais altos e adquirir conhecimento sólido em gestão de negócios inovadores;

Para empresários que querem cultivar uma cultura de inovação dentro da empresa e construir negócios dinâmicos e resilientes.

Seja o líder que transforma: inscreva-se no Pré-MBA em Gestão de Negócios Inovadores e aprenda com os maiores cases de inovação do mercado

O acesso ao pré-mba é realizado pela página oficial do treinamento, mas é preciso correr. Não apenas porque as inscrições estão abertas e as vagas são limitadas, mas também porque o programa está com condições especiais. Por tempo limitado, é possível garantir o acesso às aulas por apenas R$ 37.

O que o treinamento ensina?

Liderança em gestão de negócios inovadores;

Transformação de desafios complexos em oportunidades;

Estudo de cases de empresas como Netflix, Airbnb e Smart Fit;

Criação de uma cultura de inovação imbatível;

Ferramentas e estratégias para acelerar a inovação.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO SOBRE GESTÃO DE NEGÓCIOS

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME.