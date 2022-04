Após venture building bem-sucedido, Brasil Brokers se torna Nexpe

A partir de agora, o grupo Brasil Brokers se chama Nexpe. Resultado de 18 meses de trabalho intenso, essa mudança é expressiva e indica o novo posicionamento da companhia. “Não éramos mais a mesma empresa que surgiu em 2007”, explica o CEO, Daniel Guerbatin, que conduziu o processo de mudança de marca. “O novo nome indica a consolidação desse processo de transformação.”

Enquanto a Brasil Brokers nasceu para atuar voltada para o mercado de lançamentos, a holding agora tem como proposta sustentar a primeira plataforma tech do mercado imobiliário como um todo. É um ecossistema completo, aberto, inclusive para a entrada de novos players. “Queremos plugar à plataforma novas marcas que possam completar a experiência do cliente”, diz Guerbatin.

A Nexpe está preparada para alcançar esse objetivo. Afinal, já atuou como venture building, construindo, com recursos próprios, duas empresas disruptivas que hoje respondem por 80% dos negócios do grupo: a plataforma digital e locação e venda de imóveis Desenrola e a líder do mercado de crédito imobiliário multibancos CrediMorar. “Somos uma corporação capaz de criar startups internas, e já provamos essa expertise, que é rara no mercado”, aponta o CMO, Guilherme Blumer.

Experiência imobiliária completa

A proposta da Nexpe é oferecer soluções completas para todo o ciclo do mercado imobiliário, desde a pesquisa por imóveis até a finalização da compra ou do aluguel, incluindo o processo de busca por financiamento. O objetivo é ousado: até 2026, alcançar 10% de market share do setor, que tradicionalmente é bastante pulverizado.

A marca Brasil Brokers continuará existindo, com foco na intermediação de venda de imóveis prontos e lançamentos no Rio de Janeiro e loteamentos em Goiânia. Também fazem parte da nova Nexpe as demais empresas que já integravam o grupo. São elas, além da Desenrola e da CrediMorar, a Abyara, especializada em imóveis na planta disponíveis em São Paulo, a Convivera, que tem foco na gestão de loteamentos, e a Bamberg, imobiliária especializada em imóveis de alto padrão.

A nova plataforma tem por proposta fornecer uma experiência imobiliária completa, entregando as soluções de cada integrante do ecossistema para seu próprio público. "Cada marca integrante da plataforma atua de uma maneira própria. A sinergia está na tecnologia, na mentoria e nos serviços que se complementam", resume o CEO.

O nome Nexpe vem da expressão em inglês new experience, ou “nova experiência”. A escolha tem por objetivo expressar o dinamismo da companhia, que conta com mais de 3 mil corretores e 2 mil parceiros especializados em serviços financeiros.

A Cerberus, empresa americana de private equity e investimentos, detém 60% da holding, cujas marcas, somadas, realizaram, em 2021, 17 mil transações imobiliárias, que movimentaram R$ 7 bilhões em negócios. Todos os dias, 50 brasileiros compram um imóvel com ajuda das soluções da Nexpe.

Atualmente 75% das transações realizadas pela companhia têm origem em canais digitais. Além disso, 15% dos colaboradores do grupo são da área de tecnologia – que vai receber, apenas em 2022, R$ 50 milhões de investimentos. “Somos uma empresa imobiliária que utiliza a tecnologia para levar nossa visão e nossa experiência no mercado”, conclui Guerbatin.