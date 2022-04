Venda de fábrica de fertilizantes da Petrobras é cancelada

A Petrobras informou na manhã desta quinta-feira que não foi concluído o processo de venda da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III), no município de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, para o grupo russo Acron. Segundo a estatal, o motivo foram as intenções russas.

"O plano de negócios proposto pelo potencial comprador, em substituição ao projeto original, impossibilitou determinadas aprovações governamentais que eram necessárias para a continuidade da transação", disse a estatal.

A venda da unidade foi anunciada em fevereiro pela então ministra da Agricultura, Tereza Cristina durante evento em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul (MS).

O acordo entre Petrobras e Rússia foi anunciado pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em fevereiro, poucos dias antes de o presidente Jair Bolsonaro — que festejou a notícia em redes sociais na época — viajar para a Rússia, e cerca de duas semanas antes da invasão da Ucrânia por tropas russas.

O valor da operação não foi revelado, mas segundo uma fonte, a soma corresponderia ao que a Petrobras já havia investido no empreendimento, em torno de R$ 3,8 bilhões. A expectativa era que fábrica começasse a operar em 2027.

A nefociação foi cercada de polêmica. A senadora e pré-candidata à Presidência da República pelo MDB, Simone Tebet — que, há 11 anos, quando era prefeita de Três Lagoas, cedeu um terreno de 50 hectares para a fábrica — afirma que a estatal, além de ter se precipitado com a venda, não se preocupou em colocar no contrato um prazo que obrigue a compradora a produzir a partir de determinado período.