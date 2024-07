Vem aí a terceira edição do Ranking EXAME Negócios em Expansão

Empresas que faturaram entre 2 milhões e 600 milhões de reais em 2023 vão participar da terceira edição do Ranking Negócios em Expansão, o maior anuário de empreendedorismo do país, feito pela EXAME em parceria com BTG Empresas e suporte técnico da PwC Brasil.

Para participar, as empresas interessadas enviaram suas demonstrações contábeis referentes aos anos de 2022 e 2023, juntamente com o preenchimento de um formulário com dados cadastrais do negócio. Os documentos foram validadas pela PwC Brasil.

Os resultados do ranking serão divulgados em pela EXAME a partir de 24 de julho de 2024 em uma reportagem que apresentará os dados de receita operacional líquida das empresas em 2022 e 2023, além do crescimento percentual entre os dois anos. As histórias das empresas que entrarem no ranking também serão contadas no site da EXAME, o maior portal de negócios do país.

1 /9 Negócios em Expansão 2023: anuário contou com 335 empresas de 22 estados brasileiros Crédito: Leandro Fonseca - 27/07/2023 (Negócios em Expansão 2023: anuário contou com 335 empresas de 22 estados brasileiros Crédito: Leandro Fonseca - 27/07/2023)

2 /9 Negócios em Expansão 2023: empresas com receita líquida entre 2 milhões e 300 milhões foram premiadas (Negócios em Expansão 2023: empresas com receita líquida entre 2 milhões e 300 milhões foram premiadas)

3 /9 Negócios em Expansão 2023: painel sobre como a inteligência artificial já está mudando a rotina das empresas. (Negócios em Expansão 2023: painel sobre como a inteligência artificial já está mudando a rotina das empresas.)

4 /9 Negócios em Expansão 2023: case empreendedor Allp Fit Academia (Negócios em Expansão 2023: case empreendedor Allp Fit Academia)

5 /9 Lucas Amorim, diretor de redação da EXAME, Pedro Carnevalle, da Escola Start, empresa ganhadora na categoria de 2 a 5 milhões de reais (Lucas Amorim, diretor de redação da EXAME, Pedro Carnevalle, da Escola Start, empresa ganhadora na categoria de 2 a 5 milhões de reais)

6 /9 Evento Negócios em Expansão 2023: painel mediado pelo Gabriel Motomura, sócio do BTG Pactual e contou com a participação de Frederico Passos, vice-presente da Unentel, e Marco Antônio Barroso, CEO da Ramah (Evento Negócios em Expansão 2023: painel mediado pelo Gabriel Motomura, sócio do BTG Pactual e contou com a participação de Frederico Passos, vice-presente da Unentel, e Marco Antônio Barroso, CEO da Ramah)

7 /9 Negócios em Expansão 2023: painel "A receita para um crescimento exponencial" Crédito: Leandro Fonseca - 27/07/2023 (Negócios em Expansão 2023: painel "A receita para um crescimento exponencial")

8 /9 Evento Negócios em Expansão contou com painel sobre Liderança Disruptiva com Sandro Magaldi. (Evento Negócios em Expansão contou com painel sobre Liderança Disruptiva com Sandro Magaldi.)

9/9 Evento Negócios em Expansão: celebração e inspiração para centenas de empreendedores (Evento Negócios em Expansão: celebração e inspiração para centenas de empreendedores)

Como o ranking é dividido?

As empresas que enviaram toda a documentação contábil, bem como atenderam a todos os critérios de compliance estabelecidos pelos organizadores, estarão selecionadas para o ranking.

As empresas classificadas no ranking serão subdivididas em 6 categorias, sendo elas:

De R$ 2 milhões de reais a R$ 5 milhões de reais;

De R$ 5 milhões de reais a R$ 30 milhões de reais;

De R$ 30 milhões de reais a R$ 150 milhões de reais;

De R$ 150 milhões de reais a R$ 300 milhões de reais;

De R$ 300 milhões de reais a R$ 600 milhões de reais;

Novatas

Serão consideradas como Novatas as empresas que, a partir de consulta ao site da Receita Federal do Brasil, possuem CNPJ aberto a partir do ano de 2022.

Após cuidadosa revisão e validação, os vencedores do ranking EXAME Negócios em Expansão serão as empresas ou grupos econômicos que apresentarem o maior crescimento de receita operacional líquida anual entre 2022 e 2023, nas suas respectivas agregações.

Assista ao Webinar gratuito e veja como abrir sua primeira franquia de sucesso

Quem participou no ano passado?

A segunda edição do projeto, em 2023, teve a participação de 335 empresas de 22 estados brasileiros.

Veja aqui a reportagem com as histórias das empresas mais bem colocadas e as informações financeiras das empresas classificadas para o ranking.

Veja a lista completa das empresas selecionadas para o ranking, nas seguintes categorias:

Quer dicas para decolar o seu negócio? Receba informações exclusivas de empreendedorismo diretamente no seu WhatsApp. Participe já do canal Exame Empreenda

Ranking promove o empreendedorismo brasileiro

Toda empresa que participar do ranking vai aparecer nas páginas da EXAME. Todas as empresas que entrarem no anuário terão seus nomes publicados numa edição especial da EXAME, prevista para julho. As empresas também vão ganhar um selo de participação, que pode ser usado em suas comunicações e divulgar por todo lugar que são um negócio em expansão.

O levantamento termina com um grande evento presencial em São Paulo, onde todas essas empresas podem se encontrar, e fazer networking. É o espaço para celebrar o empreendedorismo brasileiro, com painéis, ativações e muita conversa, que pode gerar novos negócios para sua empresa. E já tem data: 24 de julho.