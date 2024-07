BTG Pactual abre inscrições para o programa "BTG Soma Empreendedorismo"; veja como participar

Estão abertas as inscrições para a 11ª edição do BTG Soma, programa de aceleração gratuito realizado pelo BTG Pactual. A formação tem o objetivo de impulsionar o impacto de organizações e negócios sociais para que fortaleçam sua gestão e alcancem maior sustentabilidade financeira.

Nessa nova edição, voltada a organizações que fomentam o empreendedorismo e a geração de renda no Brasil, serão selecionadas 12 organizações de todo o país que terão a oportunidade de participar de um programa intensivo de seis meses. A metodologia aplicada à aceleração foi desenvolvida junto ao parceiro executor do programa, a Ago Social.

Desde que foi lançado, em 2020, o BTG Soma já beneficiou mais de 80 organizações sociais no país inteiro.

Os benefícios do programa

O BTG Soma Empreendedorismo oferece alguns benefícios exclusivos, como:

Encontros semanais online com especialistas: durante o programa, os participantes terão dois encontros semanais focados em temáticas essenciais como Liderança e Gestão, Sustentabilidade Financeira e Expansão de Impacto.

durante o programa, os participantes terão dois encontros semanais focados em temáticas essenciais como Liderança e Gestão, Sustentabilidade Financeira e Expansão de Impacto. Plano de ação personalizado: cada organização receberá apoio no desenvolvimento de um plano de ação adaptado aos seus desafios específicos.

cada organização receberá apoio no desenvolvimento de um plano de ação adaptado aos seus desafios específicos. Mentoria especializada: os participantes contarão com o suporte de mentores voluntários do BTG Pactual, que auxiliarão na solução de desafios individuais.

os participantes contarão com o suporte de mentores voluntários do BTG Pactual, que auxiliarão na solução de desafios individuais. Conexões e trocas de experiências: o programa promove a interação e o intercâmbio de conhecimentos entre as organizações participantes, ampliando a rede de contatos e fortalecendo o ecossistema de empreendedorismo social.

“Este programa tem desempenhado um papel crucial no fortalecimento da gestão das organizações sociais, promovendo conhecimento e a troca de experiências entre as instituições. Na nova edição, esperamos apoiar a qualificação de instituições que fomentem o empreendedorismo para que elas fortaleçam o ecossistema no Brasil”, afirma Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual.

Como se inscrever?

As inscrições estão abertas até 11/08. Para mais informações sobre o programa BTG Soma Empreendedorismo e para se inscrever, acesse o site do programa.