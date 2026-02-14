Negócios

Renda extra no Carnaval: startup abre oportunidades que pagam até R$ 500/hora

A Vetto AI conecta especialistas de diferentes áreas a projetos globais de IA, e não pede por experiência anterior na área

Casal celebra Carnaval de casa: startup quer aproveitar quem não está atrás de folia (Getty Images)

Da Redação
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 07h16.

Enquanto muitos brasileiros se preparam para o feriado de Carnaval, a startup Vetto AI anuncia novas oportunidades para quem deseja transformar o período em uma chance de renda extra.

A plataforma, que conecta especialistas a projetos globais de inteligência artificial, está com demandas abertas para início imediato, com remuneração que varia entre R$ 300 e R$ 500 por projeto, a depender da complexidade e da área de atuação.

Um dos diferenciais é que não é necessário ter conhecimento prévio em IA, mas as oportunidades são voltadas para profissionais de finanças, professores e educadores, médicos e enfermeiros, especialistas em viagem e assessores de vendas.

A atuação acontece de forma remota e flexível, permitindo que cada participante organize sua rotina de acordo com sua disponibilidade, inclusive durante o feriado.

O que a Vetto faz?

A Vetto AI busca por especialistas para ajudar a aprimorar sistemas de inteligência artificial. Com o conhecimento técnico da área, um médico, por exemplo, pode treinar, validar e aprimorar um chatbot focado no setor.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site (https://www.vetto.ai/).

