Valor da Ant pode encolher em US$ 140 bilhões com suspensão de IPO

A decisão da China de suspender a estreia da Ant Group na bolsa poderia reduzir o valor da fintech em até US$ 140 bilhões, segundo estimativas revisadas de analistas.

Novos regulamentos que poderiam obrigar a Ant a levantar mais capital para financiar empréstimos e buscar licenças nacionais para operar em todo o país podem reduzir o valuation da empresa pela metade, de acordo com estimativas da Morningstar e de outras empresas. Os detalhes regulatórios são preliminares e podem estar sujeitos a alterações.

Se o valor pré-IPO da Ant, de US$ 280 bilhões, fosse reduzido pela metade, isso significaria essencialmente que a empresa valeria menos do que há dois anos, quando captou recursos de alguns dos maiores fundos do mundo, como Warburg Pincus, Silver Lake Management e Temasek.

O valuation reduzido também significa comissões potencialmente mais baixas para bancos de investimento como o China International Capital Corp, que contavam com os recursos do IPO recorde da Ant. Além disso, a empresa de Jack Ma teria menos capital para realizar aquisições, já que pretende se expandir além da base chinesa e competir com a Tencent no mercado doméstico.

Em uma reviravolta, na semana passada a China suspendeu a oferta pública inicial da Ant, avaliada em US$ 35 bilhões, poucos dias antes da estreia da fintech nas bolsas de Xangai e Hong Kong.

Iris Tan, analista da Morningstar, disse que o valuation da Ant poderia cair entre 25% e 50%, caso a relação preço-valor patrimonial pré-IPO cair para perto do nível dos principais bancos globais. Isso significa que o valor pode ser reduzido em cerca de US$ 140 bilhões. Atualmente, o preço da ação da Ant equivale a 4,4 vezes o valor patrimonial contra 2 vezes desses bancos, acrescentou.

Um representante da Ant não quis comentar.