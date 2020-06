Vale paralisa obras em barragem em Minas Gerais

Rio – A mineradora Vale paralisou no início da tarde de sábado obras de alteamento que vinha conduzindo na barragem Itabiruçu, em Itabira, Minas Gerais. Segundo a empresa, a medida foi preventiva, atendendo a uma orientação do projetista do empreendimento, e não houve qualquer mudança no nível de segurança e estabilidade da barragem. Os funcionários não estão no local devido à folga semanal, mas não houve necessidade de evacuação nem existe risco de vazamento, de acordo com a empresa.

A recomendação de paralisação das obras foi motivada pela “identificação de alterações decorrentes de assentamentos diferenciais no terreno, efeitos passíveis de acontecer durante este tipo de obra”, diz a empresa. “O fato foi relatado aos órgãos competentes, que já vistoriaram as obras. Estudos mais aprofundados estão sendo conduzidos e, em caso de necessidade, medidas corretivas serão tomadas”, informou a Vale, em nota.

A mineradora comunicou que a barragem é construída pelo método a jusante, “considerado o mais seguro”. “A Vale realiza o monitoramento integral da estrutura, que teve sua Declaração de Condição de Estabilidade (DCE) renovada em 30 de março deste ano”, informou a nota.