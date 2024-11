Quem pedir um café coado ou expresso na rede de mercados de proximidade Oxxo a partir desta terça-feira, 12, vai provar sua nova aposta: o café Andatti. A companhia quer importar para o mercado brasileiro um de seus produtos mais populares no México.

Por lá, a Andatti já é uma referência. A marca foi criada em 2005 e tem mais de um milhão de consumidores por dia, com um sortimento que inclui bebidas quentes e itens de marcenaria. O café da Oxxo também está presente em outros países latinos como Colômbia, Chile e Peru.

Por aqui, a marca vai trabalhar com grãos nacionais, oferecendo inicialmente bebidas quentes, como café expresso, coado, café com leite e cappuccino. O café será vendido na versão coado por R$ 4,49 e a versão expressa por R$ 5,49, com três variações de tamanho. A expectativa é expandir o sortimento para incluir itens de mercearia no futuro, criando uma gama completa de produtos voltados ao universo do café.

"Estamos muito felizes em trazer o Andatti ao Brasil, utilizando ingredientes de qualidade fornecidos por produtores locais, através do OXXO, o 'amigo do bairro' dos nossos consumidores", diz diz Rafaela Trentin, gerente de food service e padaria do Grupo Nós.

Do México para o Brasil

A entrada no mercado brasileiro não é por acaso. A companhia cresce de forma acelerada no país há quatro anos. Com mais de 500 lojas no estado de São Paulo, a Oxxo está no Brasil desde 2020 e é uma das marcas do Grupo Nós, que nasceu da joint venture entre Raízen, licenciada da marca Shell, e FEMSA Comercio. Fundada em 1978 no México, na cidade de Monterrey, a Oxxo conta com mais de 21 mil unidades na América Latina.

Além disso, o Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo. No último ano, o consumo de café no país registrou um aumento de 1,64%, atingindo 55 milhões de sacas. Esse crescimento se reflete também no consumo per capita, que apresentou alta de 7,47%, chegando a 5,12 kg de café torrado e moído por pessoa, segundo relatório da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC).

A companhia desenvolveu um blend exclusivo com grãos arábica para o mercado brasileiro. "O café tem uma qualidade gourmet, com nota de 8 a 9 na faixa de pontuação ABIC, comercializado com preço competitivo", diz Trentin.

Com a marca exclusiva, a expectativa é ampliar a fidelização dos clientes, além de aumentar o fluxo de consumidores de café em nossas lojas.

A Oxxo busca não apenas fidelizar seus clientes, mas também aumentar o fluxo de consumidores de café em suas lojas. Com o preço do café Andatti acessível e a promessa de um produto de alta qualidade, a expectativa é que as vendas de cafés "to go" cresçam em dois dígitos, impulsionando também a demanda por outros itens de food service.

"Esperamos expandir as vendas de cafés "to go" em dois dígitos e consequentemente, crescer também a venda dos itens de food service na mesma proporção", diz e executiva. "Um produto convida o outro, criando uma jornada completa para quem busca praticidade, especialmente no café da manhã".