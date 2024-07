Um homem de família

Para ícaro Vilar, CEO do AmorSaúde, a família vem em primeiro lugar. Essa não é só uma frase de efeito. É um compromisso que ele e seus dois irmãos têm com Altair Vilar, seu pai e fundador do Grupo TODOS, cujo embrião é um cartão de descontos em serviços de saúde, lazer e educação em operação desde 2001.

De lá para cá, a empresa fundada por Altair Vilar desdobrou-se em outros cinco negócios. Entre eles a rede de clínicas populares AmorSaúde, um negócio aberto em 2016 e, atualmente, com mais de 450 unidades franqueadas em todo o Brasil. “Se tiver de, eventualmente, sacrificar o negócio em prol da família, faremos isso”, garante o executivo que, na adolescência, viu nascer o grupo empresarial.

Tudo começou quando seu pai precisou reinventar a carreira depois de anos como metalúrgico na Usiminas, em Ipatinga, no estado de Minas Gerais. Há 23 anos, Altair decidiu tirar uma ideia do papel: criar uma empresa que pudesse oferecer serviços de saúde a preços acessíveis a famílias de baixa renda. Já naquela época, Ícaro se envolveu no negócio. Às quartas-feiras, ele saía da escola e ia para o escritório fazer o cadastro dos novos clientes. “Recebia 25 centavos por novo cadastro”, diz.

A boa recepção da unidade original do Cartão de TODOS motivou a família a expandir a operação. Em 2007, Ícaro e o irmão Tales abriram a primeira unidade franqueada do Cartão de TODOS em Ribeirão Preto, no interior paulista. Há um detalhe importante: ambos eram jovens e, por isso, precisavam redobrar os esforços para impressionar potenciais clientes e parceiros comerciais. “Marcávamos reuniões com os parceiros e, às vezes, parecia que a pessoa estava pensando ‘por que esses moleques vieram conversar comigo?’”, conta o executivo que, na época, cursava ciências econômicas na Faculdade de Economia, Administração e Conta- bilidade de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo.

A graduação foi concluída em 2011. Como Ícaro sempre gostou de estudar, emendou um MBA executivo em finanças no Insper. Seu currículo também inclui especializações no Iese Business School, na Espanha, MIT Professional Education, nos Estados Unidos, e outras instituições.

Nessa mesma época do MBA, Ícaro passou por uma mudança significativa na carreira: assumiu como diretor administrativo e financeiro do Grupo TODOS, onde trabalha até hoje. Atualmente, o profissional se divide entre duas funções: desde 2016, é vice-presidente internacional do Cartão de TODOS e CEO do AmorSaúde.

A ideia do AmorSaúde surgiu pouco tempo depois que Ícaro terminou sua formação no Insper, em 2014. Na ocasião, ele começou a perceber o crescimento no segmento de clínicas populares. “Esse mercado estava ficando em evidência, porque se mostrava como uma terceira opção para quem não queria depender do Sistema Único de Saúde, mas não tinha condição de pagar uma mensalidade de plano de saúde”, diz. Diante desse cenário, o executivo iniciou uma conversa dentro do grupo sobre a possibilidade de criar uma rede de franquias nessa área.

Em 14 de julho de 2016 ocorreu a apresentação do modelo de negócios do que viria a ser o AmorSaúde. O nome da rede foi escolhido pelos funcionários em um concurso promovido dentro do Cartão de TODOS. Nesse mesmo ano, três unidades pilotos foram abertas no estado de São Paulo. Em 2017, a rede iniciou sua expansão para a Região Sul do país, com 28 novas unidades.

Em oito anos do AmorSaúde, Ícaro viu a rede chegar a todos os estados brasileiros, somando mais de 450 unidades. Segundo o planejamento do próximo biênio, o objetivo é alcançar a marca de 1.000 unidades abertas e vali- dar o piloto em cidades abaixo de 70.000 habitantes. “Isso nos daria outras 1.000 oportunidades de abertura de unidades”, diz Ícaro. VP internacional da empresa de benefícios Cartão de TODOS e CEO da rede de clínicas populares AmorSaúde, Ícaro Vilar envolveu-se desde cedo nos negócios fundados por seu pai, Altair. Hoje, planeja a expansão global do grupo — e levar mulher e filhos para uma experiência fora do país.

De acordo com o executivo, as ambições também são internacionais. “Queremos consolidar a in- ternacionalização em cinco países: Chile, Colômbia, Estados Unidos, México e mais um que ainda não definimos.” No entanto, quando tudo isso acontecer, pode ser que Ícaro não esteja mais à frente da rede de clínicas populares.

O motivo é que o profissional se prepara para uma mudança na carreira ainda sem data certa: a sua sucessão. Atualmente, ele está formando uma pessoa para assumir sua cadeira de CEO dentro de alguns anos, quando vai se dedicar exclusivamente ao Cartão de TODOS e a outros projetos. “Eu queria matar a minha curiosidade de morar fora do país com a minha esposa e meus filhos por um tempo. Também tenho vontade de fazer algo na área de gastronomia, ter uma queijaria, mexer com charcutaria, cervejaria...” Como alguém que sempre gostou de estudar, Ícaro já fez curso de sommelier de cerveja e de produção de cerveja artesanal — mas garante que esses projetos são só hobbies. “Ainda há muita melhoria que eu gostaria de fazer nos processos da empresa, muitas oportunidades pela frente”, diz.