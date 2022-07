Últimos dias de inscrição do Batch 10, programa criado pelo boostLAB

As inscrições podem ser feitas até 15/7 pelo site do boostLAB. Serão selecionadas de cinco a dez startups, que seguirão no programa pelo período de cinco meses.

O boostLAB, hub de negócios para empresas de tecnologia do banco de investimento BTG Pactual (BPAC11) (do mesmo grupo de controle da EXAME), está em sua décima edição do programa criado com o objetivo de potencializar startups em nível avançado, as chamadas scale-ups.

O que é o boosLAB

Lançado em 2018, o boostLAB tem como objetivo acelerar a criação de valor para startups e apoiar os empreendedores, aproximando-os do mercado financeiro e do acesso a capital. O programa conta com a dedicação integral de um sócio do BTG Pactual, acompanhamento por membros de seu comitê executivo, mentoria de sócios do banco e de executivos de destaque no mercado, além da metodologia da ACE, uma das maiores empresas de inovação corporativa da América Latina.

Quem já passou pelo programa

Desde sua criação, o programa já potencializou mais de 70 companhias, incluindo a startup latino-americana Advance (Colômbia), e fez negócio com 70% delas. Em paralelo, sete startups também receberam investimentos, incluindo um exit:

O banco tem lançado cada vez mais produtos dedicados para esse perfil de startups, como linhas de crédito, investimento, auxílio para arrecadação de fundos, serviços bancários, dentre outros.

“Com o boostLAB estamos estimulando o empreendedorismo e apoiando o desenvolvimento de tecnologias disruptivas e novos modelos de negócios. Além disso, colocamos no mercado os melhores produtos bancários focados no financiamento de startups, com taxas e condições competitivas para incentivar o setor”, diz Fred Pompeu, sócio do BTG Pactual e head do boostLAB.

Por que participar do boostLAB

Em 2021, o boostLAB foi premiado pelo terceiro ano consecutivo como um dos melhores centros de inovação financeira do mundo (Best Financial Innovation Labs) pela revista Global Finance.

O prêmio, que está em sua nona edição, busca reconhecer entidades que regularmente identificam novos caminhos e projetam novas ferramentas para o mercado financeiro. Esse foi o terceiro ano em que o prêmio elegeu os melhores laboratórios de inovação financeira do mundo, sendo o boostLAB o único centro do Brasil a figurar na lista ao longo dos três anos.

A partir deste mês, através de uma parceria com o BTG Empresas, o boostLAB também passou a oferecer para as startups o serviço de banking.

Além da conta-corrente, a plataforma 100% digital permite pagamento e emissão de boletos, contas de consumo, tributos e DARFs, transferências via TED, Pix, antecipação de recebíveis e muito mais. Tudo isso, sem taxa de manutenção.

Para conhecer mais os produtos do boostLAB e acompanhar os lançamentos acesse o site do BTG Empresas.

