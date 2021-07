Too Seguros inclui plataforma de saúde Avus para 1,5 milhão de clientes

A Too Seguros, empresa do setor de seguros prestamistas e que tem como acionistas o Grupo BTG Pactual e a CAIXA, vai incluir em sua rede de mais de 1,5 milhões de clientes de diversos segmentos as opções de cuidado com a saúde da plataforma Avus, empresa que oferece aos seus usuários descontos uma ampla rede médica.

Hoje, a Avus já atua em todo o país a partir de parcerias com grandes empresas dos segmentos de telecomunicações, financeiro e de beleza.

No momento, quase 200 mil clientes Too já podem utilizar os benefícios, que incluem telemedicina e triagem via chat, inclusive para o COVID-19, sem custo adicional.

A ideia da Too, que tem seguros como de vida, imobiliário e fiança locatícia, é ampliar a oferta para a base, além de criar vários segmentos de produtos de rede e risco como saúde mental, nutrição e exames. Em média, a economia com os serviços varia entre 55% e 90%, segundo a empresa.