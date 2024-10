Como a Tetra Pak está revolucionando o mercado de queijos no Brasil

O mercado de queijos no Brasil está em plena expansão, liderado por produtos como mussarela e requeijão, que ganharam espaço tanto no consumo doméstico quanto no food service. Justamente pelo crescimento da demanda, o setor investe cada vez mais em tecnologia e inovação, movimentos que melhoram cada vez mais a eficiência e a qualidade na produção, fortalecendo a competitividade diante do cenário global.

“Com soluções inovadoras e sustentáveis, a Tetra Pak ajuda a indústria de queijos a explorar novas oportunidades e aumentar sua competitividade no mercado global”, afirma a diretora de Processamento da Tetra Pak Brasil, Ana Paula Forti.

De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Queijo (Abiq), o consumo per capita de queijos no país já atinge 5,6 quilos por ano. O queijo mussarela é um dos maiores protagonistas do setor de laticínios no Brasil, cuja produção nacional cresceu mais de 30% entre 2017 e 2022, totalizando 430 mil toneladas no último ano, conforme dados da entidade.

Essa expansão está diretamente relacionada ao mercado de pizzas, um dos mais dinâmicos da indústria de alimentos no país. São mais de 100 mil pizzarias, responsáveis pela produção de 3,8 milhões de unidades por dia, o que coloca a mussarela em uma posição de destaque na cadeia produtiva.

A Tetra Pak oferece soluções como Tetra Pak High Shear Mixer, que permite a produção de diversas variedades de queijos cremosos em um único equipamento

O que nem todo mundo sabe é que a Tetra Pak é uma das principais empresas por trás da automação que pode ser utilizada de ponta a ponta na produção de queijos, que chegam a milhões de lares e empresas no país. A multinacional oferece tecnologias e soluções para todas as etapas do processo produtivo, desde o desenvolvimento e o processamento até o envase de alimentos e bebidas, minimizando perdas e assegurando uma qualidade superior no produto. Um exemplo concreto é a fabricação de coalhada, otimizando desde seu corte até a fase de salga e moldagem.

“Acreditamos que a excelência ambiental é essencial para o crescimento sustentável, gerando valor para empresas e para a sociedade. As soluções que oferecemos aos nossos clientes contam com alta performance ambiental para apoiá-los na adoção de práticas sustentáveis, como equipamentos que utilizam menos recursos, embalagens de materiais renováveis e recicláveis, e automação para aumentar a eficiência e reduzir perdas operacionais”, acrescenta Ana Paula.

Com capacidade de 5.000 a 40.000 litros por hora, o Tetra Pak High Shear Mixer é altamente eficiente e pode se adaptar a diversas demandas, além de ajudar a diminuir os custos com melhor incorporação de ingredientes, a aumentar a estabilidade ao longo do prazo de validade na gôndola e a garantir a segurança do alimento. Seu sistema de vácuo ajuda a reduzir o consumo de água e energia em até 50% e 70%, respectivamente.

Requeijão: um produto genuinamente brasileiro

O requeijão é outro produto de destaque no Brasil, com aumento de quase 15% na produção entre 2017 e 2022, atingindo 380 mil toneladas no último ano, segundo a Abiq.

Utilizado tanto no food service quanto no consumo residencial, o requeijão está disponível em diferentes versões de gordura, texturas e sabores. Produzir em escala é possível graças a soluções como o High Shear Mixer, da Tetra Pak, que permite a fabricação de diversas variedades de queijos cremosos em um único equipamento.

“Os equipamentos da Tetra Pak garantem flexibilidade aos seus clientes, que podem adaptar suas linhas de produção para atender às demandas de novos perfis de consumidores, como aqueles que buscam produtos mais saudáveis ou com ingredientes diferenciados, como ervas e especiarias”, destaca Ana Paula.

Ana Paula Forti tem razão. A força desse setor reflete um mercado promissor que ainda tem muito a oferecer, tanto no aumento do consumo doméstico quanto na exportação de produtos de qualidade para mercados internacionais.

O futuro da produção de queijos

A parceria da Tetra Pak com o setor lácteo é um bom exemplo de como a indústria pode se aliar para entregar sistemas de produção flexíveis e equipamentos que permitam a personalização de seus produtos.

