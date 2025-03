Copa 2026: Argentina entrará em campo contra o Brasil já classificada; entenda

O empate em 0 a 0 entre Bolívia e Uruguai, em El Alto, foi comemorado pelos argentinos. O resultado confirmou matematicamente a classificação dos atuais campeões do mundo para a Copa de 2026. Ou seja, os portenhos irão entrar em campo contra o Brasil nesta terça já classificados.

Em sétimo na tabela de classificação, o que garante a repescagem, a Bolívia chegou aos 14 pontos com o empate. São 14 atrás da Argentina, líder com 28. Restam quatro rodadas para o fim das eliminatórias sul-americanas. Restando cinco vagas diretas para o torneio, todas as outras nove seleções sul-americanas têm chances matemáticas de classificação.

A equipe do técnico Lionel Scaloni é a sétima a confirmar presença na Copa do Mundo de 2026. Ela se junta a Irã, Nova Zelândia, Japão e aos anfitriões Estados Unidos, México e Canadá.

Será a 19ª participação da Argentina na Copa do Mundo. Os hermanos são tricampeões, já que venceram os títulos em 1978, 1986 e 2022.

Seleções já classificadas para a Copa do Mundo 2026