‘A IA não é futuro, ela é presente’, diz diretor acadêmico da EXAME Saint Paul

A inteligência artificial (IA) já se consolidou como uma prioridade para os CEOs, sendo fundamental para a inovação e para o crescimento dos negócios. Esse foi o tema central do evento ‘AI Executive Experience: Liderança e impacto na era da IA’, promovido pela Saint Paul e EXAME, nesta segunda-feira, 24, que contou com a participação de diversas lideranças do mercado.

Para Claudia Muchaluat, presidente da Intel Corporation, a IA apresenta duas alavancas principais. “Uma alavanca que talvez seja mais intuitiva, de otimização de produtividade. E uma segunda alavanca de criação de valor, de como atender melhor os seus clientes, entrar em novos mercados, inovar no portfólio de produtos e serviços”, afirmou.

Claudia Muchaluat, presidente da Intel Corporation (EXAME)

Kika Ricciardi, conselheira de administração certificada, compartilhou sua visão sobre o impacto da IA. “Eu tenho de ter a noção da aplicabilidade de inteligência artificial em todo o contexto das empresas em que estou no conselho, para que ela seja um vetor propulsor da perenização e relevância desses negócios”, disse.

Kika Ricciardi, conselheira de administração certificada (EXAME)

Em um cenário mais amplo, o Relatório sobre o Futuro dos Empregos 2025, publicado pelo Fórum Econômico Mundial, aponta que, até 2030, 22% dos empregos serão transformados por mudanças tecnológicas, com 170 milhões de novas funções criadas e 92 milhões eliminadas. Isso resulta em um aumento líquido de 78 milhões de empregos. O relatório também indica que habilidades em IA, big data e cibersegurança serão essenciais no futuro do mercado de trabalho, além de competências humanas, como criatividade, resiliência e flexibilidade.

Ana Paula Zamper, diretora no Ibef, trouxe uma análise sobre o papel da IA na ampliação das capacidades humanas. “É como realmente a inteligência artificial vai contribuir e expandir as nossas capacidades. Acho que esse é o grande objetivo, a expansão”, afirmou.

Adriano Mussa, diretor acadêmico da EXAME Saint Paul, também fez uma reflexão sobre a IA, destacando seu poder na análise de dados. “A IA é uma máquina preditiva”, afirmou, explicando que a tecnologia pode ser vista em dois aspectos: um voltado para a previsão de números, e outro, mais recente, voltado para a predição de respostas, como ocorre com o ChatGPT. "A IA tem dois planetas, dois mundos", completou. Mussa também reforçou uma mudança de mentalidade sobre a tecnologia: “Todo o mundo percebeu que a IA não é futuro, ela é presente”.

Uma pesquisa da Cisco com 2.503 CEOs de empresas com mais de 250 funcionários revelou que quase 70% dos líderes acreditam que a IA pode melhorar a eficiência operacional e fomentar a inovação dentro das empresas.

Os desafios da transformação digital no futuro dos negócios

A ascensão da IA, como destacaram os executivos, traz enormes oportunidades de crescimento, mas também exige uma adaptação rápida das empresas às novas realidades digitais. A inovação e a otimização dos processos são vistas como alavancas cruciais para a competitividade das organizações, mas também há a necessidade de se integrar esses avanços tecnológicos de forma sustentável e responsável.

