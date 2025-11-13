Tetra Pak redefine eficiência na indústria de alimentos e bebidas

Produzir mais com menos. Essa é, talvez, a equação mais desafiadora da indústria de alimentos e bebidas, que precisa equilibrar eficiência, custos, sustentabilidade e segurança em um mesmo processo. No Brasil, onde as pressões por competitividade e produtividade crescem a cada novo produto lançado, o desafio se torna ainda mais estratégico.

É nesse cenário que a Tetra Pak assume papel essencial. Líder global na produção de embalagens longa vida, a companhia é reconhecida pelas icônicas caixinhas que revolucionaram o consumo de leite e sucos. Mas sua atuação vai muito além: a Tetra Pak é uma parceira B2B que atua de ponta a ponta na indústria, oferecendo soluções completas de processamento, envase e serviços especializados.

De equipamentos inovadores a sistemas inteligentes de controle e manutenção, a empresa acompanha todas as etapas da produção – da matéria-prima ao produto final na gôndola. Essa presença integral permite aumentar a produtividade, reduzir custos e avançar nas metas de sustentabilidade.

Reduzir o TCO: eficiência em ação

A companhia trabalha lado a lado com seus clientes para reduzir o Total Cost of Ownership (TCO), ou Custo Total de Propriedade – indicador que calcula o custo real de um equipamento ao longo de toda a sua vida útil, considerando aquisição, operação, manutenção, consumo e depreciação.

“Nosso foco é ajudar o cliente a operar da forma mais inteligente possível”, afirma Ana Paula Forti, diretora de Processamento da Tetra Pak Brasil. “Com tecnologia e serviços integrados, conseguimos reduzir desperdícios e melhorar a rentabilidade, preservando a segurança dos alimentos.”

Exemplos de tecnologias que contribuem para essa economia incluem:

• Separadoras AirTight – consomem até 40% menos energia que as convencionais.

• Trocador de calor P2P – reduz gasto de energia em até 55%.

• Sistema Indireto UHT D – recupera até 92% do calor, diminuindo a necessidade de vapor.

• Linha de bebidas assépticas – diminui o consumo de energia em até 67% e de água em 50%.

Upgrade flexível e personalizado

Além de maquinário, a Tetra Pak oferece upgrades em plantas existentes, atualizando equipamentos, ajustando processos e automatizando operações. Além disso, anunciou recentemente o Tetra Pak® Factory OS™, nova geração de soluções de automação e digitalização, que combina tecnologias abertas, modulares e escaláveis e lança as bases para fábricas orientadas à IA. O foco é a otimização de processos e melhoria de produtividade.

Melhorias em homogeneizadores podem reduzir até 26% o consumo de energia. A substituição de componentes por opções mais modernas em máquinas de envase pode economizar 120 mil m³ de ar comprimido por ano – e reduzir em 90% o uso de produtos químicos, facilitando a reciclagem de água.

“Cada planta tem um perfil distinto, e nosso papel é entender essa realidade e propor soluções sob medida”, explica Renzo Perazzolo, diretor de Serviços da Tetra Pak Brasil. “Unimos hardware, software e inteligência operacional para que cada cliente extraia o máximo valor do seu investimento.”

Serviços que mantêm a produção em alta

A eficiência depende também de suporte contínuo. Por isso, a Tetra Pak oferece um portfólio completo de serviços que cobrem todo o ciclo de vida dos equipamentos: da instalação ao monitoramento em tempo real.

Entre as ofertas estão contratos de manutenção preventiva, Tetra Pak® Plant Care; treinamentos técnicos; suporte remoto 24h; e qualificação asséptica. A empresa também fornece consumíveis e componentes essenciais para garantir confiabilidade máxima às operações. No campo digital, o destaque é o Tetra Pak® PlantMaster, sistema que integra automação, controle de utilidades e análise de dados, permitindo monitorar toda a linha de produção e identificar oportunidades de economia. Em algumas operações, o uso da solução elevou a eficiência geral do processo em até 20%.

Outro exemplo é o Tetra Pak® Asset Monitoring, que acompanha remotamente a integridade dos equipamentos e antecipa possíveis falhas, transformando manutenção em vantagem competitiva.

Casos que comprovam resultados

A Tial, fabricante brasileira de sucos, implantou a primeira linha de mistura asséptica do mundo com a Tetra Pak, alcançando:

• 65% de redução no consumo de vapor

• 50% menos água consumida

• 92% de perdas de produto recuperadas, totalizando 70 mil litros de suco por ano

Rafael Araújo, diretor de Operações da Tial, destaca: “Quando a Tetra Pak nos apresentou essa tecnologia, vimos uma oportunidade de mudança radical para o mercado.”

O Queijos Scala, tradicional produtor de laticínios, instalou um sistema de membranas com nanofiltração e osmose reversa, reutilizando 200 mil litros de água por dia, gerando economia e benefícios ambientais significativos.

A chinesa Mengniu criou, com apoio da Tetra Pak, a primeira fábrica de laticínios totalmente inteligente do mundo. Os resultados:

• 32% de redução nos custos operacionais

• 55% de redução no tempo de entrega

• 60% de diminuição nos defeitos de produção

O projeto foi reconhecido pelo Fórum Econômico Mundial em 2024 como referência global da Indústria 4.0, recebendo certificação de “fábrica farol”.

O futuro é eficiente – e colaborativo

Produzir mais gastando menos exige integração, conhecimento e propósito. Há mais de sete décadas, a Tetra Pak oferece tecnologia e serviços que conectam eficiência e sustentabilidade, apoiando clientes em todas as etapas e impulsionando a transformação da indústria de alimentos rumo a um modelo mais competitivo e responsável.

“Nosso papel é ser o parceiro que torna o crescimento sustentável uma realidade”, conclui Forti. “O futuro da indústria será definido por quem souber equilibrar desempenho, custo e impacto ambiental – e é isso que nos move todos os dias.”