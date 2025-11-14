Black November do Bitybank oferece 2% de cashback e prêmios de até R$ 10 mil

O Bitybank, banco digital que integra soluções de pagamento com criptomoedas e serviços financeiros tradicionais, acaba de lançar sua campanha de Black November. Entre os dias 3 e 30 de novembro, os usuários poderão concorrer a prêmios de até R$ 10 mil, além de receber recompensas imediatas nas compras feitas com o cartão Bitybank. Ativando o cartão na carteira digital, você já sai com 2% de cashback de imediato, sem custo algum.

Para a promoção a mecânica é simples: a cada R$ 100 em compras, o cliente ganha um voucher para participar do sorteio. Quem indicar amigos que abrirem e validarem uma conta na plataforma também recebe dois vouchers extras por indicação. Quanto mais vouchers acumulados, maiores são as chances de ganhar.

Segundo Ney Pimenta, CEO do Bitybank, a ação reforça o propósito da marca de tornar o uso das criptomoedas parte da rotina de consumo. “Queremos que nossos clientes aproveitem a Black Friday para usar o cartão Bitybank nas suas compras e ainda sejam recompensados por isso”, afirma. O executivo destaca ainda que o cartão oferece até 10% de cashback — que pode ser recebido em criptomoedas ou em reais.

O sorteio final acontece em 8 de dezembro, e o vencedor poderá escolher entre uma viagem para resort all-inclusive, um iPhone 17 ou um computador gamer. A promoção é válida para todos os clientes com conta ativa no Bitybank.

Um mês de oportunidades

A campanha de Black November também está ligada à promoção das carteiras digitais, lançada em outubro. Usuários que ativarem o recurso têm direito a 2% de cashback em todas as compras durante os primeiros 30 dias, além de receberem o voucher a cada R$ 100 gastos.

Com as campanhas, o Bitybank busca aproximar o público que se interessa por finanças, tecnologia e inovação. As compras feitas até o fim de novembro garantem a participação no sorteio de Black November e os 2% de cashback durante o primeiro mês de uso das carteiras digitais.

Para a instituição, o período da Black November se torna uma porta de entrada para novos usuários experimentarem o ecossistema cripto em um contexto prático e recompensador — de olho nas compras de fim de ano.