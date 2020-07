Apesar da pandemia, Tesla entrega mais do que o esperado

A Tesla divulgou nesta quinta-feira que superou as estimativas de Wall Street para as entregas de veículos no segundo trimestre, indo contra a tendência de queda nas vendas da indústriam conforme paralisações causadas pelo coronavírus mantiveram os compradores em casa.

A Tesla entregou 90.650 veículos durante o trimestre, significativamente acima das estimativas de 74.130 veículos, segundo dados da Refinitiv.

A única fábrica norte-americana da Tesla na Califórnia foi fechada por cerca de seis semanas no trimestre, atendendo às ordens locais para conter a propagação do Covid-19. Enquanto as entregas de veículos aumentaram 2,5% trimestralmente, a produção caiu quase 20%.

“Embora nossa fábrica principal em Fremont tenha sido fechada durante grande parte do trimestre, aumentamos a produção com sucesso de volta aos níveis anteriores”, disse a montadora em comunicado.

Os números surpreendentes são divulgados um dia depois que a Tesla se tornou a montadora com maior valor de mercado, superando a Toyota Motors.

Outras grandes montadoras reportaram queda vendas mensais ou trimestrais de veículos novos na quarta-feira devido em grande parte a fracos pedidos da frota, mas disseram que a demanda do consumidor permaneceu robusta, apesar da pandemia de coronavírus.