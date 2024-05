Chuvas no RS: prefeito de Eldorado do Sul afirma que cidade terá que ser evacuada após enchentes

O prefeito de Eldorado do Sul, Ernani de Freitas (PDT), disse nesta terça-feira que a cidade "está tomada pela água" das enchentes e vai precisar evacuar toda a população de pouco mais de 40 mil habitantes.

Em entrevista à Rádio Guaíba, Freitas ressaltou que irá demorar pelo menos um ano para recuperar o município, localizado na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, diante dos estragos provocados pelos temporais.

"Eu sei que será difícil. Vamos demorar pelo menos um ano para recuperá-la (...) Eu estou tentando agora transferir essas pessoas até para os municípios do litoral. Alguns prefeitos da cidade do litoral me ofereceram abrigo, me ficaram de me mandar até ônibus. As coisas estão se encaminhando", afirmou.