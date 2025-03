Tastemade, dos vídeos de comida, é comprada por startup de delivery por US$ 90 milhões

Nesta quinta-feira, 12, a Wonder, startup americana de delivery de alimentos, anunciou a compra da Tastemade, produtora global de conteúdo digital, por US$ 90 milhões. A aquisição integra a estratégia da Wonder para se tornar um “super app” no setor de entregas.

O mercado global de delivery, que deve atingir US$ 1,4 trilhão até 2025, continua a crescer a passos largos.

A Wonder, ao unir inteligência artificial, conteúdo e delivery, busca criar uma plataforma mais integrada e personalizada para os consumidores.

Fundada em 2018, a empresa se destaca pelo modelo de “fast fine dining”, restaurantes que combinam serviço rápido com comida mais sofisticada.

Já a Tastemade é como o "Buzzfeed" da gastronomia, com mais de 300 milhões de usuários mensais. No Brasil, a empresa tem mais de 205 milhões de visualizações somente no YouTube e 3,4 milhões de inscritos no Instagram.

A produtora lucra ao vender publicidade e a criar conteúdo personalizado para marcas. Ela já levantou US$ 130 milhões de investidores e, segundo estimativa do site FactSet, arrecadou quase US$ 93 milhões em receita anual em julho de 2024.

O que isso significa?

A ambição da Wonder é construir um "super aplicativo" que vai unir o desejo do consumidor ao rápido acesso ao delivery.

Se algum espectador assistir a uma chef famosa fazer um carbonara na plataforma da Tastemade, por exemplo, em breve ele poderá pedir o prato através da Wonder ou pelos aplicativos GrubHub e BlueApron.

“Quando você anda pela Tastemade e vê todos os monitores na parede mostrando todo o nosso conteúdo, o comentário que as pessoas fazem é bem universal, que é, ‘Agora estou com fome e quero comer isso’”, disse o fundador Larry Fitzgibbon ao jornal Wall Street Journal. “Vamos conseguir magicamente permitir que as pessoas comam o que estão vendo na tela.”

O aplicativo da Wonder não está disponível no Brasil no momento de publicação desta matéria.