SuperAgro 2023: evento oferece troca de experiências e networking para profissionais do agronegócio

A terceira edição de um dos eventos mais importantes do setor agropecuário está com data marcada. Realizado pela EXAME, o SuperAgro 2023 reunirá presencialmente, no dia 30 de maio, especialistas e autoridades para discutir temas relevantes e apresentar as novidades do mercado agrícola. Clique aqui para garantir o seu ingresso.

O evento abordará as mudanças que podem acontecer no setor que é um dos protagonistas da economia brasileira e responsável pela segurança alimentar do mundo todo. O SuperAgro vai reunir pessoas que decidem os rumos do setor e, por isso, é uma oportunidade para quem quer ampliar o networking e abrir portas e janelas para futuros negócios.

Dentre os temas abordados estarão os mais relevantes do setor, relacionados às questões político-econômicas, sociais, ambientais e de inovação ligadas ao campo.

Confira a programação completa do SuperAgro

9h - Geopolítica e as decisões do poder público para o desempenho do agro em 2023

10h - O mercado de capitais como forma de financiar o agronegócio moderno

11h15 - Infraestrutura: Logística e armazenagem em anos de supersafra

13h30 - Apresentação da pesquisa McKinsey

14h - ESG e meio ambiente — Os caminhos e os efeitos para o agronegócio sustentável

15h - Agrotechs e conectividade: Casos bem-sucedidos da digitalização no campo

Garanta a sua participação no SuperAgro

Para quem o evento é indicado?

Produtores de alimentos (grãos em geral, açúcar e álcool, café, lácteos, rações, suco de laranja, soja, milho, frutas e todas as proteínas — bovina, frango, peru e suína)

Indústria de alimentos e bebidas (que transformam a matéria-prima em alimentos para consumo)

Startups e centros de pesquisas que investem na formatação de soluções para o setor agro

Fornecedores de soluções para o setor do agronegócio

Fundos de investimento, financiadores de projetos, fundos garantidores, investidores em geral e mercado de capitais

Não perca a oportunidade de participar deste importante evento e contribuir para o desenvolvimento sustentável do setor agropecuário brasileiro e mundial. As inscrições já estão no último lote e podem ser feitas através do site oficial do SuperAgro 2023.