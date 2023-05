Com mais de meio milhão de assinantes, EXAME Weekly é a maior newsletter do LinkedIn no Brasil

Com o propósito de ser um guia sobre negócios e carreira, a primeira edição da newsletter EXAME Weekly foi publicada em fevereiro de 2023. Apenas dois meses depois, a publicação feita através da ferramenta Newsletter do LinkedIn já alcançou mais de meio milhão de assinantes (513.655) e é a maior do Brasil, segundo dados da rede social profissional.

1º EXAME Weekly: 513.655 assinantes

2º 100 startups: 458.835 assinantes

3º Forbes Daily: 425.621 assinantes

4º Valor Econômico: 294.591 assinantes

5º Forbes Money: 297.815 assinantes

Publicada semanalmente, a EXAME Weekly destaca conteúdos relevantes que podem alavancar negócios e jornadas profissionais a partir de histórias de sucesso e do olhar atento às principais tendências do mundo do trabalho.

Os assinantes têm acesso à seção “Destaques da semana”, com as notícias mais importantes de negócios e do mercado de trabalho publicadas no site da EXAME; à “Inspiração nos negócios”, com histórias de empreendedores de sucesso; a dicas exclusivas de cursos gratuitos sobre as principais tendências do mercado; e, por fim, a uma seleção de vídeos sobre o tema.

Como assinar a EXAME Weekly

Quem se inscreve na newsletter pelo LinkedIn recebe uma notificação na rede social toda vez que uma edição nova é publicada. No total já foram 12 edições lançadas toda segunda-feira às 8h. Para se inscrever é só acessar o link da newsletter no LinkedIn clicando aqui.

