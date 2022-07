Sucesso nos Estados Unidos, Dell para Startups abre inscrições no Brasil

A Dell acaba de anunciar o lançamento, no Brasil, do Dell para Startups. Bastante consolidado nos Estados Unidos, o programa desembarca no país com a missão de ajudar startups em diferentes estágios a crescer de forma ordenada.

“O programa é pioneiro em empresas de tecnologia no Brasil e levará às startups uma experiência de compra diferenciada, disponibilizando aos participantes ofertas e condições de pagamento exclusivas, além de um atendimento consultivo e oportunidades de networking”, explica Luciane Dalmolin, diretora de vendas para pequenas empresas na Dell Technologies.

O Dell para Startus prevê ainda conteúdos exclusivos, acesso a eventos físicos e virtuais, networking entre aceleradoras, incubadoras e outras startups inscritas, além de concursos de pitches que renderão premiações.

A iniciativa foi uma oportunidade encontrada pela Dell Technologies de estreitar o relacionamento com startups e pequenas empresas, segmento que está entre as prioridades da organização. Prova disso está no crescimento de 38,9% nas vendas de PCs para esse setor no ano passado em relação a 2020.

Consultoria dedicada

Ao longo do programa, consultores especializados lançarão um olhar para as diferentes necessidades das startups, com soluções de tecnologia escaláveis e de ponta a ponta, desde notebooks e desktops até servidores, storages, softwares, serviços e soluções de nuvem híbrida.

“Com o Dell para Startups, nosso time passa a fornecer para uma rede de startups consultoria de primeira linha e gratuita, com foco em identificar caso a caso a infraestrutura essencial que essas novas empresas precisam para avançar tecnologicamente e expandir seus negócios”, destaca Luciane.

Dell para Startups: inscrições

Poderão se inscrever desde startups com até 99 funcionários nos diferentes estágios de desenvolvimento até ecossistemas relacionados a esse universo, como business decision makers, IT decision makers, empreendedores, aceleradoras e incubadoras. As inscrições abrem no dia 13 de julho e podem ser feitas pela página Dell para Startups.

O programa será um dos destaques da participação da Dell Technologies durante o Startup Summit 2022, evento promovido pelo Sebrae em Florianópolis, entre os dias 4 e 5 de agosto, para fortalecer o desenvolvimento econômico regional e unir os atores da tecnologia e da economia criativa.